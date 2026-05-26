陸智庫：去年「域外」軍機到西太平洋2萬架次 美國等五國軍艦過台海

大陸智庫「南海戰略態勢感知計畫」26日發布報告顯示，去年在西太平洋活動的「域外國家」軍機超過2萬架次，其中絕大多數為美軍的活動，澳洲、加拿大、印度等國軍機活動合計約1500架次。至於台海，除了美國還有澳洲，加拿大，英國和紐西蘭4國的6艘軍艦，先後5次穿越台灣海峽。

這份報告全稱為「2025年英法加澳等域外國家在西太平洋軍事活動報告」，以不完全統計的方式整理出「域外國家」在西太平洋的軍艦、軍機等活動概貌。

在軍艦的部分，去年共有18個域外國家的近200艘軍艦在西太平洋海域航行或作業，全年有「近萬個艦日」的水面力量存在。其中，美國有109艘軍艦在西太平洋活動9,088個艦日。其他域外國家主要來自歐洲和大洋洲以及加拿大，共有48艘軍艦在西太平洋共計活動610個艦日，平均每天約有2艘左右的水面力量存在。

去年在西太平洋活動的域外國家軍機超過2萬架次，其中絕大多數為美軍的活動，澳洲、加拿大、印度等域外國家的軍機活動合計約1500架次。除美國外，域外國家活動的軍機主要包括運輸機、直升機、偵察機、預警機和加油機等。其中運輸機的活動架次最高，有近900架次。

報告指出，除了美國外，去年英國與法國分別部署航母打擊群至西太平洋，並與美國、日本等盟國及夥伴國開展聯合演練；澳洲在南海多次進行「航行自由」的宣示性行動，並參與菲律賓主導的多邊海上合作活動；加拿大、紐西蘭、印度等國也積極參與多國聯合巡航與演習。

而在台灣海峽，去年除了美國以外，共有來自澳洲、加拿大、英國和紐西蘭4國的6艘軍艦，先後5次穿越台灣海峽。

報告最後提到，目前因為烏克蘭及格陵蘭島問題，「跨大西洋關係」正在進行重構，英法加澳等多數域外國家與大陸的關係在「適度改善」，中東等其他地區的地緣危機也在「進一步壓縮這些國家本就捉襟見肘的軍事資源」，但這些因素能否促使它們在該地區的軍事存在和活動更加務實且更加低調，「仍有待觀察」。