陸海警又到金門海域「執法巡查」 國台辦稱：台澎金馬都是中國一部分

大陸福建海警26日再度到金門附近海域實施「執法巡查」，期間採取編隊航行、識別查證、喊話警告等措施。大陸國台辦發言人表示，台、澎、金、馬都是中國的一部分。大陸海警部門在相關海域開展執法巡查行動合理合法，「我們對此堅決支持」。

據大陸海警局26日傍晚消息，其東海分局新聞發言人朱安慶表示，5月26日福建海警位於金門附近海域「依法開展執法巡查」。其間，採取編隊航行、識別查證、喊話警告等措施，加強重點海域管控，順利完成各項任務。「中國海警將堅決維護管轄海域作業秩序和漁民生命財產安全」。

其後，大陸國台辦發言人陳斌華表示，台、澎、金、馬都是中國的一部分。大陸海警部門在相關海域開展執法巡查行動合理合法，有利於維護海上作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全。我們對此堅決支持。

我海巡署金馬澎分署指出，下午14時許發現大陸海警船「14606」、「14530」、「14609」及「14531」等4艘海警船接近金門限制水域，隨即調度預置之巡防艇前推至限制水域線上部署對應。大陸海警船航入我金門限制水域並侵擾禁止水域邊界，海巡艇除立即採取「一對一」併航監控，全程蒐證，並透過強勢中、英文廣播喊話及近迫拒止等方式，大陸海警船最終於17時9分全數航出金門限制水域。

據悉，目前大陸海警仍維持約每月公布一次到金門海域開展「執法巡查」的活動頻率。