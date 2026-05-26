兩岸共同面臨三大難題 邱坤玄：最好回應就是加強交流合作

中國國民黨智庫資深顧問、大陸事務部高級顧問、政治大學東亞所名譽教授邱坤玄26日在「2026浙江台灣周」子論壇「海峽兩岸（杭州）人工智能融合發展對接會」上表示，兩岸共同面臨三大難題，他認為，面對難題，最好的回應的方式就是加強兩岸的交流合作，尤其是前瞻性產業的合作，來不斷強化共同應對變化的能力，「別無他途」。

邱坤玄表示，當前世界面臨未有大變局，兩岸關係跟產業發展不能置身大變局之外，影響體現在三方面：

第一，兩岸在不同程度上都面臨國際環境對發展的限制。大陸近年在科技、經濟產業等各領域綜合國力的提升，引發國際上部分國家抵制，但中國展現高度的戰略定力跟實力，成功捍衛了多邊自由貿易；因為AI浪潮帶來對半導體供應鏈的需求，台灣的台積電，「匹夫無罪，懷璧其罪」。台灣掌握發展AI關鍵產業，又因為台海局勢發展，美國希望分散風險，因此極力鼓吹台積電配套產業赴美設廠，為台灣未來的經濟發展蒙上了一層不確定的陰影。

第二，兩岸乃至全人類目前都面臨一些共同的風險。例如氣候變遷造成各種災情；全球地緣衝突越發的頻繁，導致能源關鍵原物料的供應越來越不安全；國際貿易秩序被破壞，導致世界經濟不確定性。已經不能夠再假設過去那種安穩、發展的環境能持續。台灣因為是海島的地形，承受風險的能力是更加脆弱，這是台灣必須嚴肅面對的問題。

第三，兩岸經濟、科技產業過去幾十年有好的發展，但也有新難題，比如人口老齡化、少子化帶來醫療康養的需求、勞動力短缺問題。此外AI發展可能帶來大規模取代人類現有工作，及可能引發其他倫理上問題。如何讓AI發展好處盡可能惠及人民，降低負面衝擊，可能是本身更重要的特點。

對於交流，邱坤玄也提出兩點，一是深化產業合作，增進共同福祉。他強調，國民黨就是要推動兩岸交流合作的目的，就是要為兩岸人民謀取最大的福祉；二是加強青年交流，「兩岸的希望在民間，我們的未來在青年。」

2026浙江·台灣合作周子活動「海峽兩岸（杭州）人工智能融合發展對接會」26日在杭州拉開帷幕。來自兩岸人工智能領域的專家、學者、企業代表，以及工商團體負責人等250餘人齊聚，圍繞「人工智能+未來 融合發展+美好」主題，共話產業前沿趨勢與兩岸合作議題。