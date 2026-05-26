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林志玲面臨抵制…特別演出遭陸劇刪除 多名中國網紅：復出恐無望

中央社／ 台北26日電
名模林志玲閃辭文策院董事。圖／文策院提供
名模林志玲閃辭文策院董事。圖／文策院提供

林志玲婉拒接任台灣文策院董事，仍在中國面臨抵制。原本標榜林志玲特別演出的陸劇「玉蘭花開君再來」，昨天公布演員陣容未見她的名字；綜藝節目「毛雪汪」也臨時撤下邀訪林志玲的內容。中國網紅分析稱，製作方此舉是為了避免政策風險，以免影響播出。

騰訊視頻S+昨天宣布「玉蘭花開君再來」演員陣容並推出殺青特輯，但原定「特別演出」的林志玲，並未出現在名單之中，而且該劇官方微博同步刪除所有與林志玲相關的文宣。

「豆瓣電影」的「玉蘭花開君再來」簡介迄今仍顯示，林志玲在演職員表上排名第3，僅次於女主角楊紫與男主角歐豪。

在此之前，林志玲1月傳出將參演「玉蘭花開君再來」，被視為在中國復出試水溫。她身著一襲紫色繡花旗袍的亮麗造型，一度引發社群熱傳。

與此同時，綜藝節目「毛雪汪」19日預告，下期節目邀到「女神」林志玲談她每天帶小孩、去超市買菜的生活，原定5月25日播出。然而，昨天播出的節目臨時抽換為另外兩名來賓，林志玲的預告也被下架。

對於林志玲在中國面臨抵制，多名中國影視評論網紅發文稱，製作方此舉是為規避政策風險，保障劇集過審與播出安全，並指林志玲接下來在中國復出恐無望。

中國網紅「友誼已走到盡頭拉」在微博發文稱，因為林志玲之前擔當台灣文策院董事被質疑「支持台獨」，雖然林志玲火速辭職了，但是看來還是有影響。

中國網紅「小袁讀書」則稱，林志玲因捲入文策院董事風波，觸動了極其敏感的政治與立場紅線。儘管她事後辭去職務，但在大眾看來，這更像是為了保全大陸市場的「緊急避險」而非「真心悔過」。

文化內容策進院13日宣布，林志玲將出任文策院新任董事。不過，有網友翻出林志玲2023年曾在中國央視「慶祝新中國成立74週年」的社群貼文下，率先轉發寫下「山河錦繡，盛世中華」，質疑她是否適任。

台灣社群掀起抵制後，文策院董事長王時思表示，林志玲過去在中國市場發展的一些發言，反映台灣影視工作者面對的困境，盼能給願意回到台灣、投入產業的人更多空間與機會。

林志玲21日在臉書發文，表示「未曾想到這個稱謂的重量，比想像中沉重很多很多」，決定不接文策院董事。

林志玲 微博

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