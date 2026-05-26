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伊朗高濃縮鈾將運至中國？陸外交部：願發揮建設性作用

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉運至中國，大陸外交部發言人毛寧稱，願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決發揮建設性作用。（美聯社）
針對伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉運至中國，大陸外交部發言人毛寧稱，願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決發揮建設性作用。（美聯社）

在26日下午例行記者會上，針對伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉運至中國，大陸外交部發言人毛寧說，「我們願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決發揮建設性作用，維護國際核不擴散體系，促進中東和世界和平穩定」。

毛寧表示，自從美以伊戰事發生以來，中方同包括伊朗在內的相關各方保持緊密溝通，一直在為止戰奔走，為促和努力。中方將繼續秉持大陸國家主席習近平四點主張的精神，為早日恢復中東海灣地區的和平安寧繼續發揮積極作用。

關於伊朗核問題，毛寧強調，中方一貫支持通過對話談判，和平解決伊朗核問題，希望有關各方能夠抓住機會，通過談判達成兼顧各方合理關切的解決方案。

習近平4月14日在北京人民大會堂會見阿布達比王儲哈立德時，針對當前中東局勢提出四點主張：堅持和平共處原則‌、堅持國家主權原則‌、堅持國際法治原則‌、堅持統籌發展和安全。

另，根據大陸外交部新聞稿，巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾5月25日在北京會見中共外長王毅時，介紹巴基斯坦斡旋美伊戰事的最新情況。穆尼爾表示，美伊協議已接近達成，巴方願繼續全力以赴，也希中方進一步發揮作用。

伊朗 中東

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