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傳習近平到訪前北韓射飛彈 中國：發射物不明拒評論

中央社／ 台北26日電

在外傳中國國家主席習近平最快本週可能訪問北韓之際，南韓軍方指北韓今天向黃海發射彈道飛彈及多管火箭，且不排除動用了自殺式無人機。但中國外交部發言人毛寧今天在回答相關問題時說，有關方面「對發射物的界定存在不同的看法」，中方沒有新的評論。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在回答南韓媒體提問，中方對北韓這一違反聯合國安理會決議的舉動有何評論時，作上述表示。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今天表示，南韓軍方下午1時左右偵測到，北韓從平安北道定州一帶朝黃海方向發射數枚近程彈道飛彈，飛行距離約80公里，並罕見地同時發射了多管火箭，同時不排除動用了自殺式無人機。

南韓軍方評估，這是北韓參考俄烏戰爭經驗，藉由混合發射展示防空網突破與打擊能力。同時，南韓軍方雷達偵測到，北韓部分發射物的飛行軌跡與一般彈道飛彈或多管火箭不同，可能是新型武器系統，不過仍須進一步分析才能作出準確判斷。

這次是北韓時隔37天再次發射彈道飛彈，也是今年第8次發射。由於韓聯社等媒體報導，習近平最快可能在本週訪問北韓，因此格外受到關注。有分析指出，若習近平果真訪問北韓，將是他自2019年6月以來首次訪問北韓，也可能成為朝鮮半島局勢的轉折點。

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