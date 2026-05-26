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新加坡香格里拉對話29日登場 彭博：大陸防長將連2年缺席

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
亞太地區重要年度安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），將於29日至31日在新加坡登場，但外媒透露，大陸國防部長董軍預計將連續第2年缺席。（歐新社）
亞太地區重要年度安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），將於29日至31日在新加坡登場，但外媒透露，大陸國防部長董軍預計將連續第2年缺席。（歐新社）

亞太地區重要年度安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）將於29日至31日在新加坡登場，外媒透露，大陸國防部長董軍預計將連續第二年缺席。預計中東戰爭、台海局勢等議題，將成為這個國防論壇上的焦點。

彭博引述知情人士的話指出，董軍很可能缺席今年的香格里拉對話。其中一位匿名人士表示，北京方面預計將派遣來自解放軍國防大學的代表團低調出席。

路透報導，越南國家主席蘇林將於29日晚間發表主題演說，但外界目光焦點將落在美國戰爭部長赫塞斯身上。

2019年、2022年、2023年和2024年的香格里拉對話，均由大陸國防部長親自參會。2020年和2021年的香格里拉對話則因冠病疫情取消。

在2019年之前，大陸也只在2011年派防長參會，其他時候則以副總參謀長或軍事科學院副院長作為大陸代表團團長。

央視新聞報導，在2025年的香格里拉對話會上，台灣問題多次被提及。解放軍國防大學代表團成員張弛表示，台獨分裂與台海和平是水火不容的，賴清德當局一年多來大肆挑動兩岸的對立對抗，他是不折不扣的「麻煩製造者」「危險製造者」。

張弛指出，大陸願意以最大的誠意、盡最大的努力推動實現和平統一，但絕不允許台灣從祖國分裂出去。中國人民解放軍備戰打仗不停歇，打「獨」促統不停步。

香格里拉 新加坡 彭博

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