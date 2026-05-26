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中巴聯合聲明：將就國際地區問題保持密切協調

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平（右）與巴基斯坦總理夏巴茲（左）。大陸外交部
大陸國家主席習近平（右）與巴基斯坦總理夏巴茲（左）。大陸外交部

巴基斯坦總理夏巴茲日前訪華，中巴兩國26日發表聯合聲明，表示雙方將深化互信、務實合作、防務和安全合作，就國際和地區問題保持密切協調，為促進地區和世界和平、穩定和繁榮貢獻力量。

聲明又提到，巴方支持大陸國家主席習近平就維護和促進中東和平穩定所提出的四點主張；中方則讚賞巴方在促成美伊臨時停火及主辦伊斯蘭堡會談方面發揮的積極作用。雙方重申恢復海灣及中東地區和平穩定的五點倡議，並表示願繼續為早日實現中東持久和平作出積極貢獻。

該倡議由大陸外交部長王毅與巴基斯坦副總理兼外長達爾，於3月31日在北京舉行會談後提出。雙方倡議立即停止敵對行動；盡快開啟和談；確保非軍事目標安全；確保航道安全；確保聯合國憲章的首要地位。

另外，聯合聲明還提到，雙方同意深挖經貿、能源、數位經濟、金融、科技創新、人工智能、資訊通訊、水利及海洋等領域的合作潛力，加強人才培育，協商推動貿易自由化，並共同維護產業鏈與供應鏈的穩定安全。

巴基斯坦總理夏巴茲於23日至26日對大陸進行正式訪問

習近平25日在北京人民大會堂，會見訪陸的巴基斯坦總理夏巴茲時表示，中方讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用，雙方要繼續保持密切溝通和協調，共同反對單邊主義和冷戰思維，共同推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

中方引述夏巴茲表示，感謝中方支持巴方斡旋美伊談判，認為習近平就中東局勢提出的四點主張是實現和平的指導性方案，巴方願同中方密切協調，共同為促進世界和平穩定作出貢獻。

巴基斯坦 王毅 習近平

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