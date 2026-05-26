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歐洲首例！傳塞爾維亞有意採購共軍殲-10C戰機

聯合報／ 大陸中心／即時報導
塞爾維亞總統武契奇目前正在中國大陸訪問，圖為5月25日下午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂北大廳為武契奇舉行歡迎儀式。（中新社）
塞爾維亞總統武契奇目前正在中國大陸訪問，圖為5月25日下午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂北大廳為武契奇舉行歡迎儀式。（中新社）

塞爾維亞總統武契奇目前正在中國大陸訪問，香港星島日報引述外電報導指出，中塞兩國可能在軍事領域深化合作，商討塞國引進中國殲-10C等戰機，以逐步取代該國現役的俄製米格-29。若此事成真，將是首次有歐洲國家部署中國製戰機。

報導稱，塞爾維亞近年持續採購中國軍備。塞爾維亞是歐洲首個採購並裝備中國CM-400AKG超音速飛彈的國家，此外，塞爾維亞此前還從中國採購FK-3防空系統，已於2025年1月正式服務，另還接收CH-92A察打一體無人機。

2025年9月在塞爾維亞首都貝爾格萊德舉辦的「PARTNER 2025」防務展上，中國展出包括殲-35A隱身戰機、殲-10CE戰機、直-20、運-20等多款頂尖國防產品，顯示中塞兩國在國防與軍事技術領域的深化合作。

2025年11月5日，中國國防部長董軍曾在北京與塞爾維亞國防部長加希奇舉行會談。據中新社當時報導，加希奇表示塞方始終堅定奉行一個中國原則，願與中國軍隊鞏固傳統友誼，繼續深化高層互訪、人員培訓、聯合訓練、軍事醫學等各領域合作，共同為兩國關係發展和地區和平穩定作出貢獻。

爾維亞總統武契奇5月24日至28日對中國進行國事訪問。彭博社報導，武契奇可能會與中方商討引進中國戰機，如殲-10C，以逐步取代米格-29。塞爾維亞今年6月將舉行閱兵，武契奇早前表示，可能在閱兵時展出由中國協助生產的武裝機械人。

航空分析師沃伊諾維奇表示：「對塞爾維亞而言，購買中國軍事裝備已不再是禁忌。」他分析，塞國雖計劃採購法國「飆風」戰機，理論上可掛載CM-400AKG飛彈，但法方不會允許改裝，因此塞國可能轉而引進中國製戰機。

據新華社報導，大陸國家主席習近平5月25日下午在北京人民大會堂與武契奇舉行會談。會談後，兩人共同見證雙方簽署政治、經貿、科技、教育、司法、文化等領域20多項合作文件。

不過塞爾維亞持續加深與中國的軍事合作也引發歐盟及部分歐洲國家擔憂，歐盟官員早前就曾向外媒透露，歐盟已明確告知塞爾維亞領導層，若繼續加深與中國的軍事及經濟投資合作，將影響其加入歐盟的談判進程。

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