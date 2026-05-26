香港法例褪殖民字眼 英國標準字句改國際標準 主權移交改恢復

香港法例上有許多與港英時期殖民息息相關的字眼，容易讓一般人、年輕人誤解。律政司日前向立法會預告，將提交近年第三批的成文法雜項修訂，除繼續修訂現行法例中「女皇陛下」，或將「總督」改為「行政長官」等，草案建議將「中國內地」英文「Mainland of China」翻譯改為「Chinese Mainland」，與內地官方翻譯一致。

明報報導，律政司在給立法會司法及法律事務委員會文件中說，由於建議屬技術性質及相對簡單直接，港府計畫在立法會今個會期內盡快提交「2026年成文法（雜項規定）條例草案」。當局文件重申，港府目前目標爭取在本屆港府任期在明年6月30日結束前完成法律適應化修改工作。

據報導，今次是繼2024年及2025年立法會通過類似修訂後，港府第三批同類修訂。今次涉及改動的超過120條法例及附屬法例，單是海事就涉及30多條法例。草案建議將「中國內地」英文「Mainland of China」翻譯改為「Chinese Mainland」。先前港府及立法會已應外交部駐港公署通知畫一翻譯，今次文件無具體解釋原因，只說「反映用語方面的文體改動」。此項改動將影響「深圳灣口岸港方口岸區（准許進入）公告」、「西九文化區管理局條例」等15條主體及附屬法例。

報導稱，今次草案繼續集合多個政策局提出修訂，例如醫務衛生局提出將「香港聖約翰救護機構法團條例」弁言中「主權移交」，改為中國「恢復對香港行使主權」。港府說，改動是「準確反映「聯合聲明」宣布的內容」。

報導說，在少數維持與英國制度聯繫的法例中，法例也因應英女王伊利沙伯二世去世、國王查理斯三世繼位修訂。例如「法律執業者條例」認許外地御用大律師出庭，御用大律師的英文翻譯除了「Queen's Counsel」，草案也建議加入「King's Counsel」。保安局建議，在「販毒（追討得益）（指定國家和地區）令」提及3個島國檢察總長時，刪去對英女王尊稱「Her Majesty's」。當局在文件解釋，一方面因查理斯三世繼位，也避免3個島國元首的英國君主日後出現變更時，要再作修訂。