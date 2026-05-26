川習會後首場民間互動 「西湖中美關係對話」杭州揭幕

由中國人民對外友好協會主辦的「西湖中美關係對話」25日在浙江杭州揭幕，是「川習會」後首場中美民間外交對話。中國人民對外友好協會副會長沈昕說，中美經貿根基在民意互信、人文互動。

澎湃新聞報導，沈昕在開幕致詞中表示，西湖中美關係對話的舉辦可謂恰逢其時，中美關係領域頂尖專家學者在此相會，不僅是落實兩國元首重要共識的務實之舉，也為兩國關係發展和民間交往搭建起新的對話平台。

貿易為目前中美關係關注焦點之一。沈昕強調，中美經貿合作的穩定性與可持續性，必須以兩國人文交流的穩定發展為根基。

他說，經貿往來的本質是民心相通的延伸；倘若兩國民眾缺乏相互信任、沒有堅實穩固的民意基礎，雙邊貿易合作將如同無源之水、無本之木，難以長久維繫；唯有持續深化人文互動、增進民間互信，才能為中美經貿合作築牢長久保障，推動兩國關係行穩致遠。

浙江杭州西湖被視作中美關係發展見證地。

另據新京報報導，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）1972年展開「破冰之旅」，「中美聯合公報」（上海公報）的定稿與草簽地點正是在西湖國賓館；習近平於2016年在西湖國賓館與時任美國總統歐巴馬會晤，會後在涼亭喝茶、湖邊漫步。