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歐盟5國強硬發聲 促強化貿易工具 劍指中國產能過剩

世界日報／ 記者張鈺琪╱綜合報導
歐盟執委會在比利時布魯塞爾的總部。(路透)
歐盟執委會在比利時布魯塞爾的總部。(路透)

據觀察者網引述金融時報與南華早報報導，西班牙、法國、義大利、荷蘭與立陶宛近日共同制定一份聯合文件，敦促歐盟採取更嚴格的貿易措施，以保護歐洲工業免受「不公平貿易行為抬頭」影響。文件雖未明確點名中國，但內容被外界視為要求歐盟對中國產品採取更強硬措施。

報導指出，此份文件發布之際，正值歐盟委員會將於29日召開關鍵會議，討論如何應對中國競爭。文件稱，部分主要貿易夥伴「正在設置新的貿易壁壘，或加劇系統性、結構性工業產能過剩」，並指出這已對歐洲工業造成直接衝擊，2019年至2025年間歐洲失去逾100萬個工業工作崗位。

文件建議，歐盟應加快並提高對進口產品的關稅，同時加強打擊規避關稅行為，並探索針對具體企業而非單一產品或國家的額外關稅機制。此外，文件還提議建立「韌性工具」，當某領域供應來源集中度超過門檻，即可啟動配額或加徵額外關稅，適用於所有貿易夥伴。

此前，歐盟已對超配額鋼材徵收50%關稅，此舉被視為對中國出口的限制，但也引發烏克蘭與英國不滿。去年，歐盟鋼鐵產品主要供應國包括土耳其、南韓、印尼、中國、印度和烏克蘭。

報導稱，歐盟官員近年頻繁指稱中國出口存在所謂「產能過剩」，目前歐盟貿易保護措施已達近20年高點。其中法國總統馬克宏建議仿照美國「301條款」對不正當貿易行為加徵關稅；西班牙則傾向吸引中國投資；荷蘭受中美經濟安全議題牽動，而德國在對華政策上尚未明確立場。

對此，中國商務部新聞發言人何亞東表示，中方此前已多次闡明「產能過剩」問題應客觀、全面看待，並指出歐方若以此為由炮製針對中國的新貿易工具，本質上是掩蓋自身產業困境，將損害中歐經貿關係並破壞全球供應鏈穩定。何亞東強調，中方一貫主張通過合作與協商解決分歧，但若中國企業或國家利益受損，必將堅決反制。

歐盟5國被指出招、劍指中國產能過剩。圖為新疆一家新能源有限公司，全自動劃片機在切割光伏電池片。(新華社)
歐盟5國被指出招、劍指中國產能過剩。圖為新疆一家新能源有限公司，全自動劃片機在切割光伏電池片。(新華社)

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