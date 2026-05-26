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因為這個原因 塞爾維亞總統武契奇在北京哭了…

聯合報／ 大陸中心／即時報導
5月25日晚，中國國家主席習近平在北京人民大會堂為塞爾維亞總統武契奇舉行「友誼勛章」頒授儀式。（中新社）
5月25日晚，中國國家主席習近平在北京人民大會堂為塞爾維亞總統武契奇舉行「友誼勛章」頒授儀式。（中新社）

5月25日晚，大陸國家主席習近平北京人民大會堂為塞爾維亞總統武契奇舉行「友誼勛章」頒授儀式。武契奇致辭時說，中國人也講「喜極而泣」，男人在最開心的時候是可以流下熱淚的。當習近平確認會親手為他頒授勛章時，他眼淚已在眼眶打轉。這體現了兩國關係的堅韌，也體現了兩國間的互相尊重和共同的成就。

據新華社報導，這場「友誼勛章」頒授儀式在北京人民大會堂舉行。習近平發表致辭時表示，武契奇長期致力於中塞友好，大力推動兩國關係發展，是中塞全面戰略伙伴關係的積極建設者和堅定維護者。在涉及中國核心利益和重大關切問題上，武契奇始終給予中方最堅定最明確的支持，贏得廣大中國人民的尊重。

習近平強調，「友誼勛章」是中華人民共和國對外最高榮譽勛章，這枚勛章不僅是對武契奇為中塞友好所作貢獻的高度肯定，也寄託著兩國人民對新時代中塞命運共同體建設的殷切期望。

武契奇致答辭時表示，他將繼續致力於塞中友好事業，同中方一道推進構建塞中命運共同體。

習近平25日下午還與武契奇舉行會談，會談後並共同見證兩國簽署政治、經貿、科技、教育、司法、文化等領域20多項合作文件。雙方還發表兩份聯合聲明。

在《中華人民共和國和塞爾維亞共和國關於持續推進構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明》中，塞爾維亞表達，「堅定恪守一個中國原則，強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅決反對任何形式的『台灣獨立』，堅定支持中國實現國家統一，聯合國大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰。」

北京 塞爾維亞 習近平

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