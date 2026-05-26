川普護高市反駁習？陸稱非實情

日媒報導，美國總統川普在「川習會」中，反駁大陸國家主席習近平對日相高市早苗的攻擊。大陸外交部發言人毛寧昨稱，這與中方掌握的情況不符。她並稱，中方停止對日本出口重稀土，目的是制止其「再軍事化」和擁核企圖。

中新社報導，大陸外交部昨天記者會上，有記者提問，外媒報導中美元首會晤中談及日本的「再軍事化」問題，當日本首相高市早苗遭受批評時，川普出言維護，中美元首會晤中是否談及日本問題？

毛寧在回應相關問題時說，關於中美元首會晤情況，中方已發布消息。有關報導內容與中方掌握的情況不符。

另有記者問，據報中方停止向日本出口重稀土和其他礦產至少四個月，此舉是否是對高市早苗涉台言論的回應？毛寧稱，中方依法依規禁止對日本軍事用戶、軍事用途出口兩用物項，目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖。

路透援引大陸海關數據指出，自去年十二月以來，中方已基本停止對日本出口鏑、鋱、氧化釔等重稀土，晶片製造所需的關鍵金屬鎵的出口也幾乎暫停，僅有極少量氧化釔仍維持零星出貨。

日本經濟產業部長赤澤亮正日前表示，上周蘇州市舉行的ＡＰＥＣ貿易部長會議期間，他對中方的稀土出口管制措施表達關切，希望出口國應採取糾正措施。