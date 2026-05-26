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習近平會塞爾維亞總統 促推世界多極化

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平昨與到訪的塞爾維亞總統武契奇舉行會談，強調雙方要加強發展戰略對接，落實好共建「一帶一路」行動計畫。習近平說，當前國際形勢變亂交織，兩國要繼續在國際事務中加強協調和配合，踐行真正的多邊主義，推進世界多極化。

塞爾維亞近年積極響應「一帶一路」倡議，是北京在東南歐布局的重要外交槓桿。

習近平會見時稱，雙方要加強交往、鞏固互信、深化合作，推動中塞全面戰略夥伴關係邁向新高度。「中塞鐵桿友誼」獨樹一幟。持續推進交通和能源基礎設施等領域合作。雙方要加大布局人工智慧、數位經濟、綠色能源、先進製造等新興領域合作。

武契奇表示，塞中人民擁有鐵桿友誼。塞爾維亞人民永遠不會忘記中國支持塞維護獨立和主權，感謝中企參與塞國建設並作出重要貢獻。塞方高度重視發展對中關係，毫不動搖堅定支持中國核心利益。期待同中方一道，深化共建「一帶一路」合作，推進重大項目建設。

會談後，習近平和武契奇見證簽署政治、經貿、科技、教育、司法、文化等領域二十多項合作文件。

雙方發表兩國關於持續推進構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明，以及兩國關於共同推動落實四大全球倡議的聯合聲明。

習近平也在北京人民大會堂為武契奇舉行「友誼勛章」頒授儀式。

習近平 塞爾維亞 北京

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