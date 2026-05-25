聽新聞
0:00 / 0:00
暫停部分稀土產品出口日本？ 大陸外交部：制止日本擁核
中國大陸已暫停向日本出口部分稀土產品4個月。大陸外交部發言人毛寧25日被問及此事是否與中日在台灣問題上的爭議有關時表示，中方依法依規禁止對日本軍事用戶、軍事用途出口兩用物項，目的是制止日本再軍事化和擁核企圖。
據澎湃新聞報導，大陸外交部25日舉行例行記者會，有媒體提問，根據中國海關數據，中國已暫停向日本出口部分稀土產品4個月，這是否與中日在台灣問題上的爭議有關。
毛寧回應，具體情況建議向中方主管部門了解。她並稱，中方依法依規禁止對日本軍事用戶、軍事用途出口兩用物項，目的是制止日本再軍事化和擁核企圖。
路透此前引述中國海關數據報導，自去年12月以來，大陸已基本停止對日本出口鏑、鋱、氧化釔等重稀土，晶片製造所需的關鍵金屬鎵出口也幾乎全面暫停，僅有極少量氧化釔維持零星出貨。
另據中國海關總署5月20日發布數據，大陸4月稀土磁鐵出口總量為5126.3噸，月減2.1%，但年增94.8%。具體到對日出口，4月大陸對日本出口量月增2.5%，但僅部分抵消3月17.3%的跌幅。
此外，《金融時報》報導稱，中美元首會晤談及日本及其再軍事化問題，兩周前，美國總統川普在與日本首相高市早苗通話中支持日方立場。媒體詢問，中美元首會晤中對日本問題有何表態，關注點又是什麼。
毛寧表示，關於中美元首會晤的情況，中方已經發布了消息，你提到的報導內容與中方掌握的情況不符。對於中日關係，中方的立場是明確的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。