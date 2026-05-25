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中聯部長劉海星會巴基斯坦外長 聚焦政黨交流與經濟走廊

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中共中央對外聯絡部部長劉海星24日在北京會見巴基斯坦副總理兼外長達爾。雙方就中巴關係、政黨交流、中巴經濟走廊建設，以及共同關心的國際和地區問題交換意見。（圖／取自中共中央對外聯絡部官網）
中共中央對外聯絡部部長劉海星24日在北京會見巴基斯坦副總理兼外長達爾。雙方就中巴關係、政黨交流、中巴經濟走廊建設，以及共同關心的國際和地區問題交換意見。（圖／取自中共中央對外聯絡部官網）

據中共中央對外聯絡部官網消息，中共中央對外聯絡部部長劉海星24日在北京會見巴基斯坦副總理兼外長達爾。雙方就中巴關係、政黨交流、中巴經濟走廊建設，以及共同關心的國際和地區問題交換意見，會後並共同簽署中國共產黨與巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）新形勢下加強交流合作諒解備忘錄。

劉海星表示，建交75年來，無論國際形勢如何變化，中巴關係始終高度穩定、歷久彌堅，樹立了國與國關係的典範。習近平主席同巴方領導人的戰略引領，是中巴命運共同體的最大政治優勢和最堅強保障。

劉海星指出，黨際關係為中巴兩國深化戰略互信、務實合作和民心相通發揮了獨特重要作用。中國共產黨願同巴基斯坦穆斯林聯盟（謝）及巴基斯坦各友好政黨，共同落實兩國領導人達成的重要共識，進一步加強機制化往來，用好中巴政黨論壇平台，深化治黨治國經驗互鑑，拓展智庫、媒體、地方、民生等領域合作，密切在國際和地區事務中的溝通，為構建新時代更加緊密的中巴命運共同體貢獻政黨智慧、彙聚更廣泛支持力量。

他並表示，當前，中國正推進落實「十五五」規畫綱要，願同巴方加強發展戰略對接，共同打造中巴經濟走廊升級版，助力巴方增強內生動力。

據中方通稿，達爾表示，今年是巴中建交75周年，中國始終是巴基斯坦最親密的兄弟和夥伴。巴基斯坦各政黨在發展對華關係上具有高度共識。巴方堅定奉行一個中國原則，感謝中方長期以來為巴基斯坦經濟社會發展提供支持，也支持巴基斯坦在國際和地區事務中發揮更大作用。

達爾指出，中巴經濟走廊建設對巴基斯坦經濟社會發展產生深遠影響，巴方願同中方深化發展戰略對接，密切人文交流，推動各領域務實合作不斷深化，讓巴中「鐵桿情誼」代代相傳。

達爾並表示，巴中兩國在國際和地區事務上立場相近，巴方願同中方加強多邊協作，維護地區和平穩定和國際公平正義。

報導指，雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。 會見後，雙方共同簽署了中國共產黨與巴基斯坦穆斯林聯盟（謝）新形勢下加強交流合作諒解備忘錄。

中聯部副部長孫海燕，巴基斯坦穆斯林聯盟（謝）秘書長、政府規畫、發展與特別項目部長伊克巴爾等參加會見。

另，據此前報導，正在訪華的巴基斯坦總理夏立夫24日在杭州表示，巴基斯坦在經濟上會取得成功，成為地區的「小中國」。

北京 共產黨 巴基斯坦

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