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外媒曝中國新監控體系 外籍記者秘密調查恐不復存在

中央社／ 台北25日綜合外電報導

隨科技發展，中國不再採用「貓追老鼠」式的便衣警察跟蹤，而是將龐大監視器網絡結合行動支付、購票及社群等資料，外籍記者一到特定區域即觸發預警，「秘密調查」恐不復存在。

德國之聲（DW）報導，化名「NetAskari」的網路安全研究員最近點開一個未加密的中國網路管理後台，原以為只會看到自動生成的模擬測試資料，畫面上卻跳出一張張熟悉的臉孔。

那是一份完整的資料庫，幾乎涵蓋2021年前後所有駐北京的外籍記者，包括他們在出入境管理局拍攝的官方護照照片、私人手機號碼、簽證詳情和出生日期，他甚至從中發現他本人的個資且內容相當精確。

NetAskari告訴德國之聲：「相較於震驚，我其實更覺得有意思。在中國從事新聞工作，你基本上會假設自己隨時都處於他們的監控下。但令我驚訝的是，竟能如此輕易進入這個高度敏感的系統。」

NetAskari偶然發現的，正是現代中國正在成形的「全息檔案」（holographic profiles）監控系統的一部分，而他無意間進入的遠端追蹤系統，則是河北省張家口市公安局因應2022年冬季奧運的示範版本。

儘管只是一個測試介面，卻充斥真實的資料集，清楚勾勒出中國國家監控機器的演進軌跡，從街頭的普通監視器網絡，快速進化為融合各類數據、全天候運作且具預測能力的「社會控制巨獸」。

多年來，中國擁有全球規模最龐大的監視器網絡，並透過名為「雪亮工程」的大型計畫，串聯全中國各地的監控網絡，讓當局追蹤個人的效率大幅提升。

如今這套系統不再僅依賴路口的警方監視器，而是能精確記錄追蹤對象從北京或上海搭乘的具體列車、車廂及座位號碼，甚至將滑雪場「人臉辨識驗票閘門」拍攝的照片同步到系統當中。

這套龐大的數據融合工程，試圖將一個人的實體行蹤、消費習慣和數位軌跡，統整成一份全方位的個人檔案。

值得注意的是，外籍記者和來自西方國家的民眾正受到當局更嚴密的關注。這套系統的「智慧報告」統計數據顯示，中國安全機構格外關注來自「五眼聯盟」（Five Eyes）國家的公民，即美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿大。

在後台系統深處，某些外籍記者會被貼上特殊的即時追蹤標籤，他們只要踏入特定管轄區域，系統就會自動向警方觸發預警，這對於在中國進行獨立報導的媒體將構成毀滅性的生存威脅。

過去，前往新疆等敏感地區採訪的外籍記者，往往能憑藉經驗甩開跟蹤他們的便衣警察，如今隨警務系統的演算法升級，當局只要透過系統存取的行動支付、購票紀錄和社群網絡資料，就能精確預測記者的行程，確保他們抵達時，只看到當局想讓他們看到的東西。

若是數據網絡偵測到記者與特定人士接觸，警方只需致電並恐嚇消息來源，在這滴水不漏的監控狀態下，「秘密調查」的概念正被徹底抹除。

在控制台核心的部分，系統會根據追蹤對象在鏡頭前被捕捉到的互動頻率，自動生成精密的人際關係圖譜，精確呈現誰認識誰、以及他們在一起待了多長時間。

NetAskari說：「在西方民主國家，在這方面會有相關辯論…但在中國，這種辯論完全不存在。警方和國安部門幾乎毫無監督，完全是為所欲為。」

護照 簽證 德國

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