武契奇抵北京首站登長城 笑談被陸民眾稱「577」

塞爾維亞總統武契奇24日抵達北京，展開對中國大陸為期5天的國是訪問。據中新社報導，武契奇當天偕夫人登上北京八達嶺長城，除感嘆古代大陸人能建造如此雄偉的長城「非常了不起」，也在遊覽途中笑談大陸民眾稱他為「577」的趣事。

應大陸國家主席習近平邀請，武契奇5月24日至28日對中國大陸進行國是訪問。他此前將此行形容為「政治生涯中最重要的一次訪問」。

報導稱，第一次來到八達嶺長城的武契奇，多次感嘆長城的雄偉和中國人民的勤勞與智慧。他在長城上一邊聽取歷史講解，一邊與同行人員交流，並不時放慢腳步眺望遠方，也對感興趣的內容提問，拍下「遊客照」。

報導指，武契奇在長城上接受媒體訪問時表示，建造這座長城，充分體現中國人民堅韌不拔的決心。長城代表著中國人民的勤勞與奉獻，「這一點我非常敬佩」。

談及此次訪陸，武契奇表示，選擇長城作為首站，既是深入了解中國的一扇窗口，也希望以文化為紐帶，向中國傳遞塞爾維亞文化魅力，讓兩國人民在藝術共鳴中拉近距離。

當天，武契奇與夫人也觀看塞爾維亞科洛民族歌舞團帶來的舞蹈表演，包括「舒馬迪亞舞蹈」與「老山之舞」。表演結束後，武契奇鼓掌致意，並上前與演員交談、合影。

遊覽途中，武契奇也笑談大陸民眾稱他為「577」的趣事。他說，自己在貝爾格勒遇到大陸人時，對方會走過來問是否可以合影，並說「你是577」。報導稱，這個取自名字諧音的暱稱，引起現場不少記者和工作人員笑聲。

武契奇表示，中國始終在塞爾維亞面臨困難時堅定相伴，這份情誼絕非虛言。除人文交流外，他也期待此次訪問能拓展雙方在人工智慧、機器人、現代技術等領域的合作空間。

參訪結束後，武契奇與「不到長城非好漢」石碑合影，並到紀念品商店購買大熊貓玩偶和長城主題文創商品。他也向中方贈送一本《茨勒揚斯基詩選與詩話》和一幅刺繡作品。

臨別之際，武契奇在留言簿中寫道，當他站在古老的中國長城前，欣賞其雄偉壯麗時，彷彿能感受到中國人民不屈不撓、奮發向上的精神，他們從未放棄對美好未來的憧憬和追求。