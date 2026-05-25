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北京智勝川普？WSJ：中對非洲零關稅 比美國長串清單高明

世界日報／ 中國新聞組／北京25日電
中國5月1日起對其所有非洲邦交國家實施兩年「零關稅」優惠。圖為埃及一名男子在柑橘包裝廠工作，埃及是世界上最大的柑橘出口國，出口量約200萬噸。(新華社)
中國5月1日起對其所有非洲邦交國家實施兩年「零關稅」優惠。圖為埃及一名男子在柑橘包裝廠工作，埃及是世界上最大的柑橘出口國，出口量約200萬噸。(新華社)

中國自5月起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，這一消息引起美媒華爾街日報(WSJ)的關注和警惕，該媒體稱讚中國此舉「智勝川普」、是「政治高明之舉」 且與美國總統川普政府一長串關稅清單「形成鮮明對比」。有學者分析，美國在非洲的影響力正逐漸被中國超越。另據港媒報導，非洲首批硫酸鋰產品4月從辛巴威首都裝船出口，終結非洲大陸僅能出口鋰原礦的產業窘境，這一里程碑式的成就，中企功不可沒。

觀察者網報導，華爾街日報23日以「中國取消對非洲商品的關稅，智勝川普」為題報導中指出，分析人士認為，中國自5月起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，可能進一步將擁有超過10億人口和豐富礦產資源的非洲推向中國的影響範圍。中國已是非洲最大貿易夥伴，這一措施可以強化其「發展中國家捍衛者」形象。

報導引述專注於非洲研究的政治風險諮詢公司Signal Risk的總監羅納克·戈帕爾達斯表示：「這一決定在政治層面上非常高明。它強化了中方作為非洲穩定可靠夥伴的形象，尤其與近年來華盛頓表現出的更反覆無常、交易性的姿態對比鮮明」。

報導並稱，此舉可以幫助中國確保鈷、銅和鈳鉭鐵礦等關鍵礦產的必要供應鏈。同時為中國公司提供更多與非洲國家合作開展基礎設施、物流和製造項目的機會。

觀察者網在翻譯此篇報導的標題上寫著「美媒酸了」，指華爾街日報報導中提及「中國取消對非洲商品的關稅，智勝川普」、「政治高明之舉」令人覺得「酸溜溜地」。

觀察者網另引述港媒南華早報指出，非洲首批硫酸鋰產品4月從辛巴威首都哈拉雷近郊的阿卡迪亞礦區裝船出口，這一標誌性動作，終結了非洲大陸僅能出口鋰原礦的產業窘境，也為辛巴威擺脫粗放資源貿易模式、進軍鋰深加工賽道注入關鍵動能。這一突破背後，離不開中國企業的賦能。

報導稱，此番實現出口突破的，是中企旗下前景鋰礦公司。該公司上個月在耗資4億美元打造的阿卡迪亞礦區完成非洲首批硫酸鋰產品出口。 前景鋰礦公司表示，此次出貨是里程碑式的成就，也是非洲本土首次產出鋰鹽產品，標誌辛巴威躋身全球鋰產業鏈重要一環。

報導引述開普敦大學納爾遜・曼德拉公共治理學院教授洛佩斯（Carlos Lopes）評價稱，「這裡重要的不是產品本身，而是發展方向。辛巴威宣告粗放外銷原礦時代落幕，本土工業化合作將成為主流」，洛佩斯表示，中國深諳這一發展邏輯，中非合作向來著眼長期產業體系、物流通道與市場布局，並非單純謀求礦產資源獲取。

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