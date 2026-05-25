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巴基斯坦總理、塞爾維亞總統同日抵京 2個鐵哥們都來了

世界日報／ 中國新聞組╱北京25日電
武契奇24日抵達北京國事訪問。並攜夫人參訪八達嶺長城。(中新社)
武契奇24日抵達北京國事訪問。並攜夫人參訪八達嶺長城。(中新社)

中國外交舞台近日同時迎來兩位被北京視為「鐵哥們」的領導人。巴基斯坦總理夏巴茲與塞爾維亞總統武契奇24日先後抵達北京，在中東局勢持續緊繃、美伊談判進入敏感階段之際，兩國領導人同步訪中，也讓外界高度關注北京接下來的外交布局。

綜合媒體報導，武契奇自24日至28日對中國展開國是訪問，這也是他首次以塞爾維亞總統身分對中國進行國是訪問。中國官方高度重視，央視指出，塞爾維亞是首個與中國共同構建「新時代命運共同體」的歐洲國家，也是中國在東南歐的重要夥伴。訪問期間，中國國家主席習近平與國務院總理李強將分別與武契奇會晤，就雙邊合作及國際地區議題交換意見。

武契奇抵京後，在社群平台形容此行「是自己政治生涯中最重要的一次訪問」，並貼出北京街頭高掛中塞國旗的畫面。他強調，塞中友誼歷經艱難歲月考驗，如今雙方正共同建立能帶來穩定、發展與長期安全的關係。

值得注意的是，武契奇還攜夫人前往八達嶺長城參訪，期間談到中國網友對他的暱稱「577」時，更笑稱不少中國遊客在貝爾格勒與他合照時，都直接喊他「577總統」。輕鬆互動也反映武契奇在中國網路社群擁有一定知名度。

另一方面，巴基斯坦總理夏巴茲結束杭州行程後，24日晚間抵達北京。他先前在浙江出席中巴B2B投資峰會，並參訪阿里巴巴等企業，展現巴方希望深化數位經濟、電子商務與高科技合作的意圖。隨行巴國企業代表更高喊「我們是巴鐵」，凸顯中巴長年特殊關係。

從「巴鐵」到「塞鐵」，兩國領導人幾乎同時訪華，不僅凸顯中國近年在歐亞地區深化戰略夥伴關係的布局，也反映北京試圖在全球局勢動盪之際，持續強化其外交影響力與國際話語權。

武契奇24日抵達北京國事訪問。並攜夫人參訪八達嶺長城。(中新社)
武契奇24日抵達北京國事訪問。並攜夫人參訪八達嶺長城。(中新社)

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