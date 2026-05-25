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神舟23號太空人進駐中國空間站 完成第8次「太空會師」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
神舟二十三號24日晚間發射升空，並於25日凌晨完成自主快速交會對接後，3名太空人順利進駐中國空間站「天宮」。（新華社）
神舟二十三號24日晚間發射升空，並於25日凌晨完成自主快速交會對接後，3名太空人順利進駐中國空間站「天宮」。（新華社）

大陸「神舟二十三號」載人飛船24日晚間發射升空，並於25日凌晨完成自主快速交會對接後，3名太空人順利進駐中國空間站「天宮」，與神舟二十一號太空人乘組會合，完成中國航太史上第8次「太空會師」。這也是「天宮」首次有來自香港的太空人進駐。

新華社報導，據中國載人航太工程辦公室介紹，神舟二十三號載人飛船於24日23時08分發射升空，入軌後採用自主快速交會對接模式，於25日2時45分成功對接於空間站天和核心艙徑向端口，整個對接過程歷時約3.5小時。

報導指，在載人飛船與空間站組合體成功交會對接後，神舟二十三號太空人乘組從飛船返回艙進入軌道艙。25日5時13分，在軌執行任務的神舟二十一號太空人乘組打開艙門，迎接神舟二十三號太空人乘組入駐中國空間站。

隨後，兩個太空人乘組拍下「全家福」，共同向外界報平安。按照任務計畫，兩個乘組後續將在空間站進行在軌輪換。

此前報導，神舟二十三號任務共有3名太空人參與，其中1人將在「天宮」空間站停留長達1年，創下大陸載人飛行任務時長紀錄。

另，中國空間站將首次開展鈣鈦礦電池動態服役實驗，觀測其在太空真實極端環境下的轉換效率衰減數據。鈣鈦礦電池屬於第三代光電電池，可直接吸收光能並轉換為電能，具有輕、薄、柔，以及加工成本較低等特性，被視為未來空間站、低軌衛星、深空探測與月球基地能源供給的重要候選方案之一。

神舟二十三號太空人乘組入駐中國空間站後，兩個太空人乘組拍下「全家福」，共同向外界報平安。（觀察者網）
神舟二十三號太空人乘組入駐中國空間站後，兩個太空人乘組拍下「全家福」，共同向外界報平安。（觀察者網）

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