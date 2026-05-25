鈣鈦礦電池 陸太空站首實驗

大陸神舟廿三號載人太空船昨晚發射，並首次在大陸太空站展開鈣鈦礦電池動態服役實驗，觀測其在太空極端環境下的轉換效率衰減數據。相關研究被視為未來月球基地能源系統儲備關鍵技術的重要一步。

神舟廿三號載人太空船昨晚約廿三時○八分發射，執行太空站任務，有三名太空人參與任務，其中一人將在天宮空間站（太空站）停留一年，創下大陸載人飛行任務時長紀錄。路透指出，此次任務旨在支持大陸在二○三○年前實現載人登月目標，並在低軌環境中進行長時間駐留實驗，以觀測人體長期太空飛行的生理變化。

央視報導，神舟廿三號載人太空船此次共攜帶九項科學實驗上大陸太空站，樣品及裝置總重量約五十四公斤，涵蓋肝臟細胞、水稻與擬南芥種子、奈米酶、放線菌，以及鈣鈦礦太陽能電池等材料。

大陸太空站將首次開展鈣鈦礦電池動態服役實驗，觀測電池在太空極端環境下的轉換效率衰減數據，為未來低軌衛星、深空探測、月球基地及太空能源系統提供關鍵技術儲備。

鈣鈦礦電池是一種新型光電電池，它與乾電池或新能源車電池有本質差異。鈣鈦礦電池屬於第三代光電電池，能夠直接吸收光能轉換為電能，無需預先充電儲能。

大陸央廣網引述中國科學院半導體研究所助理研究員熊壯指，鈣鈦礦是種人工化學合成的離子晶體材料，具有非常高的光吸收係數。基於此種材料所製備的太陽能電池，具有非常高的功率質量比，具有輕、薄、柔的特性，以及較低廉的加工成本。鈣鈦礦是目前新一代光電技術中，最有望實現產業化應用的新型能源技術。