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瞞報下井人數 山西礦災追人禍

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援持續進行，救援人員全力搜救。 新華社
山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援持續進行，救援人員全力搜救。 新華社

大陸山西省沁源縣留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大傷亡，已知八十二人死亡、一二八人受傷。央視報導，礦工需經人臉識別、安檢與定位卡登記才可入井，但該礦場現場入井公示與實際核查數據明顯不符。入井人員公示牌顯示為一二四人，實際下井人數多達二四七人，其中有一二三人未在系統中留下有效紀錄。

央視指出，礦工入井時需經過人臉識別，安全門、攜帶人員定位卡登記後才可入井。然而「令人詫異的是」，在現場卻看到，發生爆炸時的入井人員公示牌上顯示，當時有一二四人入井。經多方核實，井下實際人員為二四七人。報導稱，這次事故，企業對井下作業人員統計不清，從而導致訊息發布過程中出現了混亂和矛盾。

山西省長治市相關負責人此前表示，初判企業涉重大違法行為，涉事相關責任人已被控制。

新京報報導，有礦工回憶，事發時未聞爆炸聲，但出現濃煙與刺鼻氣味，隨後失去意識；院方指出，傷者多為一氧化碳中毒，需高壓氧治療以防遲發性腦損傷。

高市悼山西礦災 日中英文並用

國際中心／綜合報導

中國山西省發生煤礦氣爆事故之後，日本首相高市早苗廿三日晚間在社群平台Ｘ，使用日文、英文、簡體中文發文表示，「對此深感悲痛」，同時表達慰問之意。

日本富士新聞網（ＦＮＮ）報導，高市發文表示，「驚悉貴國山西省發生煤礦爆炸事故，造成重大災害，對此深感悲痛。」

她寫道，「謹對罹難者致以深切哀悼，向罹難者家屬致哀，並向受災人民致以衷心慰問」。

爆炸 央視 山西

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