區域一體 何立峰：支持RCEP對接CPTPP

亞太經合組織（ＡＰＥＣ）貿易部長會議五月廿二日至廿三日在蘇州舉行，大陸副總理何立峰在會議致詞指出，亞太地區發展路徑的選擇將深刻影響世界經濟格局走向，應堅持互尊互信、合作共贏，推動區域經濟一體化及多邊貿易體制改革。中方願進一步發揮「超級買家」和「世界市場」作用，同亞太地區和世界共享市場機遇。

新華社報導，何立峰表示，多邊主義是人類社會深刻汲取兩次世界大戰慘痛教訓得來的寶貴財富。全球經濟發展歷程已然證明，基於共同利益的相互開放能夠顯著提高經濟效率，封閉保護甚至重回弱肉強食的「叢林時代」，只會導致全球經濟碎片化。

何立峰指出，大陸對外商投資准入負面清單已縮減至廿九條，製造業外資限制已「清零」，跨境服務貿易負面清單持續壓減。大陸將持續擴大高水準對外開放，推動亞太自貿區建設，深化貿易與投資自由化便利化。

他並稱，大陸堅持擴大內需與雙循環，社會消費品零售總額超人民幣五十兆元，連續八年居全球第二大消費市場；大陸亦連續十七年為全球第二大進口市場，今年前四個月進口年增百分之廿。中方願進一步發揮「超級買家」和「世界市場」作用，同亞太地區和世界共享市場機遇，促進優勢互補。呼籲亞太各方以開放普惠、命運與共的態度促進包容合作。

會議合作建議方面，他提出三方向，包括以亞太自貿區為遠景目標，靈活務實推進區域經濟一體化進程；堅定維護多邊貿易體制，支持世界貿易組織與時俱進進行改革；加強新興領域溝通對話，創新合作應對新挑戰。中方支持ＲＣＥＰ與ＣＰＴＰＰ對接融合，支持兩大協定「提質擴員」、加強機制互動與規則協調，讓兩大協定成為推動區域一體化的「雙引擎」。