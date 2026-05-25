塞爾維亞總統訪陸 歐憂軍事合作

塞爾維亞總統武契奇昨抵達北京，展開為期五天訪問，這是他首次對大陸進行國是訪問，將會見大陸國家主席習近平和總理李強。美媒指，雙方預計簽署多項合作協議，塞國不僅引進大量陸資，還可能在軍事領域深化合作，此舉已引發歐盟內部擔憂。

塞爾維亞雖非歐洲大國，卻是北京在東南歐布局的重要外交槓桿。中塞近年在「一帶一路」倡議與「新時代中塞命運共同體」下深化合作，從鐵路、公路等基礎建設，延伸至礦業、鋼鐵、製造、能源與經貿合作。

央視指出，塞爾維亞是第一個與北京共同構建新時代命運共同體的歐洲國家，是大陸在東南歐重要夥伴，近年中塞關係高水準運行。雙方堅定支持彼此核心利益和重大關切，政治互信穩固。

武契奇在訪陸前曾會見大陸駐塞大使李明，武契奇表示，此次訪問是他政治生涯中最重要的一次訪問，期待以此為契機鑄牢鐵桿友誼，推動中塞命運共同體建設取得更多成果。

彭博報導，自「一帶一路」倡議以來，大陸在塞爾維亞淨投資已超過八十億美元。陸企承建匈塞鐵路、Ｅ７６３高速公路等重大基礎建設，並對當地礦產與鋼鐵廠投入數十億美元。二○二四年大陸在塞爾維亞外國直接投資（ＦＤＩ）占比達百分之卅二。這次雙方預料將簽署數十項合作協議，為塞爾維亞引進晶片、機器人等領域投資，加速推動該國工業化。

軍事合作方面，彭博指出，塞爾維亞是目前白俄羅斯以西唯一購買大陸先進武器的歐洲國家，今年稍早已宣布採購陸製CM—400AKG超音速空對地飛彈。分析師沃伊諾維奇表示，對塞國而言，購買中國軍事裝備不再是禁忌；塞國雖計畫採購法國飆風戰機，理論上可掛載CM—400AKG飛彈，但法方不會允許改裝，因此塞國可能轉而引進陸製戰機。奧地利格拉茨大學教授比貝爾指出，歐盟沒有法律途徑阻止這類軍購，但這會讓歐盟對塞國在安全基礎設施整合上的承諾產生懷疑。報導指，塞爾維亞身處歐盟邊境，堪稱「橋頭堡」，中塞合作已逼近歐盟「紅線」。