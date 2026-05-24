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塞爾維亞總統武契奇抵達北京 展開首次對陸國事訪問

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
塞爾維亞總統武契奇5月24日至28日對中國大陸進行國事訪問。圖為武契奇2026年3月24日在一場集會上發表講話。（新華社）
塞爾維亞總統武契奇5月24日至28日對中國大陸進行國事訪問。圖為武契奇2026年3月24日在一場集會上發表講話。（新華社）

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）5月24日至28日對中國大陸進行國事訪問。央視新聞報導，24日中午，武契奇乘機抵達北京首都國際機場，這是武契奇首次對中國大陸進行國事訪問。

央視新聞指出，塞爾維亞是第一個同中國共同構建新時代命運共同體的歐洲國家，是中國在東南歐地區的重要夥伴。在兩國領導人戰略引領下，近年來中塞關係高水平運行。雙方堅定支持彼此核心利益和重大關切，政治互信穩固，合作成果豐碩，多邊協作緊密，人員往來熱絡。報導稱，訪問期間，大陸國家主席習近平主席和國務院總理李強將分別會見武契奇，就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。

武契奇在訪京前夕會見了中國駐塞爾維亞大使李明。武契奇表示，此次訪問是他政治生涯中最重要的一次訪問，期待以此次訪華為契機鑄牢「鐵桿友誼」，拓展互利合作，推動新時代中塞命運共同體建設取得更多實際成果，造福兩國人民。他說，中國憑藉一貫的嚴正立場、睿智政策以及卓越的國際聲譽，為維護世界和平、穩定與合作貢獻了巨大力量。在變局加劇的當下，這些品質顯得尤為珍貴。

此前，大陸外交部發言人郭嘉昆20日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，塞爾維亞總統武契奇將於5月24日至28日對中國進行國事訪問。郭嘉昆稱，塞爾維亞是第一個與中國共同構建新時代命運共同體的歐洲國家，是中國在東南歐地區的重要夥伴。在兩國領導人戰略引領下，近年來中塞關係高水平運行。雙方堅定支持彼此核心利益和重大關切，政治互信穩固，合作成果豐碩，多邊協作緊密，人員往來熱絡。

郭嘉昆指，武契奇與大陸國家主席習近平保持密切交往，這是武契奇首次對中國國事訪問。訪問期間，大陸國家主席習近平和大陸總理李強將分別會見武契奇，就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。

郭嘉昆稱，中方願同塞方一道，以武契奇訪陸為契機，鑄牢「鐵桿友誼」，拓展互利合作，豐富人文交流，密切多邊協調，推動新時代中塞命運共同體建設取得更多實際成果，造福兩國人民。

據公開資料，武契奇自2017年起出任塞爾維亞總統，並於2022年成功連任。塞爾維亞實行議會制，但總統在外交與國防等領域具有一定實際影響力。他曾於2014年至2017年擔任總理，並在任內主導塞爾維亞前進黨相關政務與政策推動。值得注意的是，塞爾維亞是首個對中國大陸公民實施免簽入境政策的歐洲國家，該政策於2017年1月15日正式生效，允許中國大陸公民每次入境免簽停留最長30天。

央視新聞指出，塞爾維亞是第一個同中國共同構建新時代命運共同體的歐洲國家，是中國在東南歐地區的重要夥伴。圖／取自央視網微博
央視新聞指出，塞爾維亞是第一個同中國共同構建新時代命運共同體的歐洲國家，是中國在東南歐地區的重要夥伴。圖／取自央視網微博

塞爾維亞 北京 習近平

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