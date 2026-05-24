防伊波拉疫情 自剛果、烏干達返陸需21天自主健康監測

世界衛生組織5月17日宣布，剛果民主共和國（陸簡稱「剛果（金）」）與烏干達的伊波拉病毒病疫情已構成「國際關注的突發公共衛生事件」。為控制相關風險，中國疾控中心公告：近期，從剛果（金）和烏干達等疫情風險國家和地區來（返）華人員，自入境之日起，進行21天自我健康監測。

公告稱，如出現發熱、乏力、頭痛、咽喉痛、嘔吐、腹瀉、不明原因出血等症狀，要及時就醫。就醫前，需電話聯繫當地疾控中心或社區衛生服務中心，在專業指導下就醫；如自行前往就醫的，盡量不乘坐公共交通，做好個人防護，避免與他人肢體接觸。就醫時，要主動告知醫生境外旅行史、可疑接觸史等情況。

中國疾控中心也呼籲大陸各級各類醫療衛生機構接診時，對有發熱、乏力、頭痛、咽喉痛、嘔吐、腹瀉、不明原因出血等伊波拉可疑症狀者，要主動詢問其境外旅行史、旅居地、可疑接觸史，發現自剛果（金）和烏干達等疫情風險國家和地區的返回人員、外籍人員，及時向醫院公共衛生科和轄區疾控中心報告。

中國疾控中心表示，本次伊波拉病毒病疫情波及的國家和地區可能會有變化，需持續關注世界衛生組織公布的相關動態信息。

據新華社發自剛果民主共和國首都金夏沙的報導，剛果民主共和國政府23日表示，該國新一輪伊波拉疫情疑似病例已升至867例，已死亡的疑似病例為204例。疫情重災區、該國東部伊圖里省首府布尼亞的機場已暫停所有進出港客運航班。

隨著疫情外溢風險上升，剛果民主共和國東部鄰國烏干達已加強邊境和交通管控，嚴防伊波拉疫情輸入。烏干達衛生部23日稱，該國新增3例伊波拉確診病例，累計確診病例升至5例，且首次出現本土病例。

根據我衛福部官網資料，伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，其初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。個案之致死率平均約50%，依過去疫情經驗約在25%-90%。