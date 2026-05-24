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遼寧艦遠海實戰演訓 殲35滑躍起降「完全沒問題」

世界日報／ 中國新聞組／北京24日電
遼寧艦出擊。（取材自央視）
遼寧艦出擊。（取材自央視）

中國解放軍海軍「遼寧艦」航空母艦編隊近日遠赴西太平洋海域開展實戰化演訓，展現出全新的遠海作戰能力。外界關注新一代殲35戰機能否實現滑躍航母起降。軍事專家指出，由演訓成果來看，殲15T或殲15TD這些新型的艦載戰機能滑躍起飛，殲35這款中型隱身艦載戰機當然也能，未來殲35可在中國現役三艘航空母艦上靈活部署，將大幅度地提升中國航母的綜合作戰能力。

據央視新聞報導，遼寧艦航母編隊此次遠海訓練圍繞遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護、綜合救援四大核心課目展開，全方位錘鍊航母編隊遠海作戰、應急處置、體系攻防能力，對標真實戰場環境，以實戰標準開展全方位能力考核，系統性打磨航母編隊綜合硬實力，全面檢驗了航母編隊的火力輸出能力與體系化協同作戰水平。

報導指出，中國航母編隊的作戰使命早已突破傳統的編隊自衛範疇。遼寧艦、山東艦已形成成熟穩定的體系化作戰能力，但當前主力艦載機仍以三代機為主，本次演訓釋放關鍵戰略信號，新一代隱身艦載機殲35、彈射型殲15T可完美適配滑躍航母起降模式。

 

遼寧艦航母甲板上停放多架戰機，殲15是目前該艦的主力艦載機，未來可能搭載新型的殲35（J-35）隱身戰機和殲15T彈射型戰機，提升作戰能力。（取材自央視）
遼寧艦航母甲板上停放多架戰機，殲15是目前該艦的主力艦載機，未來可能搭載新型的殲35（J-35）隱身戰機和殲15T彈射型戰機，提升作戰能力。（取材自央視）

軍事專家傅前哨表示，殲35也是一款彈射型的艦載戰機。未來的殲15T這種彈射型的艦載戰機也成為山東艦遼寧艦的主力艦載戰機之一。彈射型的殲15由於已經做了相應加強，用彈射型的艦載機放到山東艦和遼寧艦上進行滑躍起飛完全沒有問題。既然殲15T或者是殲15TD既能滑躍起飛，也能彈射起飛，「殲35用滑躍的方式起飛，用攔阻的方式著艦，這是完全沒有問題的」。

殲35、殲15T適配滑躍航母作戰體系，不只是簡單的機型迭代升級，更是中國海軍航母作戰體系的重大突破，將帶來兩大核心戰力躍升。傅前哨表示，遼寧艦、山東艦完成四代隱身艦載機殲35換裝後，將徹底告別三代機作戰體系。依託隱身突防、超視距打擊、智能態勢感知等核心優勢，兩艘滑躍航母的綜合作戰能力將實現翻倍增長，在遠海對抗中形成顯著戰術優勢，牢牢掌握戰場主動權。

傅前哨表示，遼寧艦山東艦的戰鬥力形成還是基於第三代的艦載戰鬥機，現在如果給他們配備第四代的具備隱身能力的艦載機的話，那它綜合作戰能力會翻倍往上提升，這一點呢可以說意義非常重大。今後這些具備彈射同時擁有滑躍起飛能力的艦載機，就可以靈活地在幾艘航母之間轉換。殲35這款中型隱身艦載戰機未來可在現役三艘航空母艦上靈活部署，將大幅度地提升了中國航母綜合作戰能力。

遼寧艦 山東艦 殲35 解放軍

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