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中科院院士周成虎落馬 牽連20餘企業被查

世界日報／ 中國新聞組╱北京24日電
中科院士周成虎被。(取材自微博)
中科院士周成虎被。(取材自微博)

中國學術界再傳反腐案件。多家媒體引述知情人士消息指出，62歲的中國科學院院士、地理學家周成虎，近日遭湖南省郴州市紀委監察機關帶走調查，疑與其名下及關聯企業過多有關，引發外界高度關注。

報導指出，周成虎於4月下旬在北京中科院地理科學與資源研究所辦公大樓內，被紀委人員當場帶走。工商資料顯示，他與20多家企業存在關聯，涵蓋衛星遙感、地理資訊系統、無人機等領域，並在多家公司擔任股東或高管。其中，蘇州中科天啟遙感科技及廣州中科雲圖智能科技，被指為其重要關聯企業。

周成虎16歲考入南京大學，49歲當選中科院院士，長年深耕遙感與地理資訊研究，被視為中國地理學界代表人物之一。不過，近期中科院院士名單已無法查詢到其姓名，外界認為，事件恐顯示官方正持續加大對學術與科研系統的反腐力度。

中科院 院士

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