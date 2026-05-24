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陸中科院士周成虎傳遭調查 涉衛星遙感、低空經濟等弊案

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸媒近日引述多名知情人士透露，現年62歲的中國科學院院士、地理學家周成虎，已遭湖南省郴州市紀委監委帶走調查。圖／取自風聞社區微博
陸媒近日引述多名知情人士透露，現年62歲的中國科學院院士、地理學家周成虎，已遭湖南省郴州市紀委監委帶走調查。圖／取自風聞社區微博

大陸近年持續加強反腐「打虎」行動，陸媒近日引述多名知情人士透露，現年62歲的中國科學院院士、地理學家周成虎，已遭湖南省郴州市紀委監委帶走調查。據報導，周成虎與20多家企業存在關聯關係，並在多家公司擔任股東或高層職務，相關企業多集中於衛星遙感、地理資訊與低空經濟等領域。

《經濟觀察報》指出，現年62歲的中國科學院院士、地理學家周成虎，近日遭紀委監察機關帶走調查。據了解，中國科學院與中國工程院院士為院士向來被視為是中國科學和工程技術領域最崇高的榮銜。

報導指出，多位知情人士於5月18日至22日期間確認上述消息。其中兩名內部知情人士透露，周成虎於今年4月下旬，在其任職的中國科學院地理科學與資源研究所（中科院地理所）辦公樓大廳，被紀委監委工作人員當場帶走，具體辦案單位為湖南省郴州市紀委監委。

另有一名來自湖南郴州的政界人士證實，周成虎案確由郴州市紀委監委查辦。該報5月21日也向中科院地理所綜合辦公室查證，對於周成虎是否已遭帶走調查，以及目前是否仍在中科院地理所工作等問題，辦公室人員均回覆稱「不太清楚」。

公開資料顯示，周成虎出生於江蘇南通，畢業於南京大學地理系，後取得中國科學院地理研究所博士學位，49歲當選中國科學院院士，曾被中國科學院主管的媒體形容為「大器早成」。

周成虎主要研究領域包括空間數據挖掘、地理系統建模、水文水資源，以及地理信息系統與遙感應用研究。有其同行人士表示，「在比較『窮』的地理學科領域，周成虎所從事的研究方向，卻是經費較為充足、經濟利益比較大的。」

此外，兩名周成虎同事稱，周成虎與多家關聯企業之間的關係，可能是此次案發原因之一。報導稱，自上世紀90年代起，大陸開始鼓勵科研人員創業。工商檔案資料顯示，周成虎與20多家企業存在明顯關聯，至少曾在17家公司擔任股東，在19家公司擔任或曾擔任高層職務。

經濟觀察報進一步指，相關企業主要集中於衛星遙感、地理資訊等領域，其中規模較大者包括蘇州中科天啟遙感科技有限公司與廣州中科雲圖智能科技有限公司，周成虎均為其大股東及實際控制人。

此外，港媒《明報》提到，大陸近年已有多名兩院（中國科學院、中國工程院）院士落馬。中國工程院院士、張堯學去年10月遭查，近日被開除黨籍並移送司法。官方通報稱，其非法收受巨額財物，並在幹部選拔任用、授予學術稱號及榮譽表彰等工作中為他人謀取利益並收受財物，助長學術領域不正之風與腐敗問題。

本報記者24日上午8時53分查閱中科院地理所官方網站，仍然可見周成虎訊息刊載在網站上。圖／取自中科院地科與資源研究所網站
本報記者24日上午8時53分查閱中科院地理所官方網站，仍然可見周成虎訊息刊載在網站上。圖／取自中科院地科與資源研究所網站

中科院 中科 院士

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