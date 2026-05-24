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APEC部長會發聯合聲明 促世貿改革

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／蘇州23日電

亞太經合組織（APEC）貿易部長會23日在蘇州落幕，會後發表聯合聲明，內容重申他們共同致力於以市場驅動的方式推進亞太地區的經濟一體化，包括透過推動亞太自由貿易區（FTAAP）議程來實現這一目標。

FTAAP在APEC成立之初就被討論，但數十年來並未有具體推進，APEC在2004年便提出FTAAP，此後美國也提出屬於他們的巨型FTA方案跨太平洋夥伴協定（TPP）。當時，有許多觀點認為台灣應該通過加入FTAAP來擺脫邊緣化的問題。

23日發布的「2026年亞太經合組織貿易部長聯合聲明（蘇州聲明）」，內容共有24條，並分成促進區域和全球貿易、培育創新與充滿活力的貿易與投資合作新引擎等兩大項目。

據APEC官網23日訊息稱，本次貿易部長會議由大陸商務部長王文濤主持，該聲明是這次貿易部長會議的成果。部長們承認，世貿組織達成的規則是促進全球貿易的關鍵，並認識到世貿組織面臨挑戰，需進行有意義的改革，並更好地回應其成員的利益。

APEC 美國 亞太

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