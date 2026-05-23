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中國大陸APEC期間擅辦CPTPP活動 部分成員國缺席抗議

中央社／ 東京23日專電

中國昨天在江蘇蘇州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議期間，主辦「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）相關活動，但因中國並非CPTPP成員，且未經正式程序獲得事前批准，引發部分成員國困惑與反彈。

日本時事通信社報導，中國這次以與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）對話形式舉辦活動，參與國包括日本、中國、韓國及東協（ASEAN）國家。不過，部分CPTPP成員國據傳選擇不出席，以表達不滿。

在美國逐漸走向保護主義背景下，CPTPP影響力持續上升。中國早在2021年即申請加入CPTPP，但至今尚未進入正式談判程序。外界認為，北京這次高調舉辦相關活動，意在凸顯爭取參與CPTPP的正當性。

不過，報導指出，有部分成員國批評中方「未經同意擅自舉辦」，認為此舉違反CPTPP以全體一致為原則的運作方式，恐對中國的加入談判帶來負面影響。

此外，本次APEC貿易部長會議也預計討論涵蓋美國、俄羅斯及台灣等21個會員經濟體的「亞太自由貿易區」（FTAAP）構想。據悉，中國希望透過擴大CPTPP等大型自由貿易協定，推動FTAAP的內容納入共同聲明。

報導提到，隨著中國積極爭取主導亞太區域貿易自由化，各國警戒感也同步升高，使得本次APEC能否順利通過共同聲明仍充滿不確定性。

APEC 東協 亞太 CPTPP

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