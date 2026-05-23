APEC蘇州貿易部長發布聯合聲明 再談推進FTAAP

亞太經合組織（APEC）貿易部長會23日在蘇州落幕，會後並發表聯合聲明，聲明內容重申了他們共同致力於以市場驅動的方式推進亞太地區的經濟一體化，包括透過推動亞太自由貿易區（FTAAP）議程來實現這一目標。

事實上，FTAAP在APEC成立之初就被討論，不過，數十年以來並未有具體推進，APEC在2004年便提出FTAAP，此後美國也提出屬於他們的巨型FTA方案跨太平洋夥伴協定（TPP）；而中方是FTAAP的積極推動者，並於2014年推出中國版的FTAAP，且是在加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）後並支持其儘早建成背景下提出。當時，有許多觀點認為台灣應該通過加入FTAAP來擺脫邊緣化的問題。

23日發布的「2026年亞太經合組織貿易部長聯合聲明（蘇州聲明）」，內容共有24條，並分成促進區域和全球貿易、培育創新與充滿活力的貿易與投資合作新引擎等兩大項目。

據APEC官網23日訊息稱，本次貿易部長會議由大陸商務部長王文濤主持，該聲明是這次貿易部長會議的成果。部長們承認，世貿組織達成的規則是促進全球貿易的關鍵，並認識到世貿組織面臨挑戰，需要進行有意義的改革，以改善其所有職能，並更好地回應其成員的利益。

與會的部長重申致力於發展數位經濟，並確保所有人都能享受數位轉型的益處，他們也認識到數據對數位經濟日益增長的重要性，並將繼續合作，促進跨境數據流動。

在促進區域與全球貿易上，也提到共同維護供應鏈韌性、強化APEC內的糧食安全、歡迎APEC透過亞太經合組織商務旅行卡（ABTC）促進商務人員流動和加強互聯互通的努力，並鼓勵全面參與的經濟體採用和接受虛擬ABTC；支持參與成員繼續推動亞太經合組織服務業指數的工作，透過將數位貿易納入該指數，識別服務貿易壁壘；鼓勵各方努力加強在標準和合格評定程序方面的合作，以減少亞太經合組織成員國之間不必要的貿易技術障礙；致力於加強智慧財產權的保護和執行等。

在培育創新與充滿活力的貿易與投資合作上，則提及鼓勵無紙化貿易；呼籲繼續努力，提高人工智慧惠及所有人的安全性、可近性、可信賴性和可靠性；鼓勵彌合數位落差的能力建構活動；鼓勵成員經濟體思考如何透過能力建構和經驗交流來幫助實現各自的環境和貿易目標；努力解決非法、未報告和無管制（IUU）捕撈和非法伐木及相關貿易（ILAT）的重要性等。

在APEC蘇州會議期間，王文濤也會見了多國貿易代表，包括美國副貿易代表斯威策（美方核心經貿談判高官）、澳洲貿易和旅遊部長法瑞爾、紐西蘭貿易部長麥克萊、馬來西亞投資、貿易和工業部部長佐哈里與寮國工貿部長瑪萊通等人。其中，對備受矚目的中美磋商進度，王文濤表示，希望按兩國元首確定的共識方向，盡快敲定本次經貿磋商成果細節，做好後續落實。