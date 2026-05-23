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高德地圖連李在明官邸都曝光 韓總統府稱將要求刪除韓各敏感設施資訊

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
青瓦臺就部分中國地圖軟體顯示南韓主要敏感設施位置表示，南韓國土交通部將通過南韓境內合作方，要求相關地圖應用刪除南韓敏感設施名稱等資訊。 （韓聯社）
青瓦臺就部分中國地圖軟體顯示南韓主要敏感設施位置表示，南韓國土交通部將通過南韓境內合作方，要求相關地圖應用刪除南韓敏感設施名稱等資訊。 （韓聯社）

據韓聯社報導，南韓總統府青瓦臺22日就有關部分中國地圖軟體顯示南韓主要敏感設施位置的報導表示，南韓國土交通部計劃立即通過南韓境內合作方，要求相關地圖應用刪除南韓敏感設施名稱等資訊。

報導稱，南韓一家媒體當天報導稱，在中國當地廣泛使用的地圖應用中，可以查看青瓦臺、總統官邸、國防部等南韓敏感設施的具體位置。就此，青瓦臺相關人士作出上述表態。

韓聯社所指的韓媒是一家名為the Asia Business Daily使用語言以英文為主的商業頻道，但亦以「阿視亞經濟」為名營運簡體中文版的平台，該報導中稱，經確認，中國企業營運的各類地圖服務上大批韓國主要機密設施正被集中曝光。這些中國地圖上不僅標示了青瓦台、國防部、國家情報院和各軍部隊，甚至連現任總統李在明目前居住的漢南洞官邸也被公開。

報導稱，在中國地圖服務「高德地圖」上，青瓦台內部情況毫無過濾地曝光。本館、庭園、與民1·2·3館、直升機停機坪等名稱均標註，其他建築物的位置也可確認。不僅連結各建築的內部道路一覽無餘，利用高德地圖的3D功能，還能掌握院內地形與建築形態。

報導稱，除青瓦台外，其他保全設施也在曝光中。以國防部為例，總部、調查本部及各建築位置與內部道路均標示。地址本身不對外公開的國家情報院，只要以退休人員聯誼組織「陽之會」為名進行搜索，就能看到建築佈局和道路。李在明總統目前居住的漢南洞官邸，其出入口和建築物同樣被公開。

報導指出，韓國的軍用基地也在未作遮蔽處理的狀態下曝光。論山陸軍訓練所、濟州海軍基地、與民用機場鄰近的各空軍基地、海軍陸戰隊延坪部隊等內部情況均可查看。韓國提供給美國使用的亨弗里斯營等駐韓美軍基地，也被確認為全區域公開。

韓聯社報導稱，青瓦台人士還表示，中國地圖應用基於全球用戶自發參與製作的開放街道地圖（OSM）模式構建，並非利用南韓政府構建的空間資訊製作。政府今後將加大對地圖應用顯示敏感設施問題的監測力度。

韓媒將左起依序為高德地圖、大眾點評、百度地圖上搜尋青瓦台、國家情報院、國防部位置後截取的介面進行截圖，但作遮擋處理。 the Asia Business Daily
韓媒將左起依序為高德地圖、大眾點評、百度地圖上搜尋青瓦台、國家情報院、國防部位置後截取的介面進行截圖，但作遮擋處理。 the Asia Business Daily

李在明 高德地圖 青瓦台

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