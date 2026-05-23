王文濤分與澳、紐貿易部長會談 稱中澳可為乏力的全球經濟注入正能量

據大陸商務部發布消息，大陸商務部部長王文濤在蘇州與來華出席亞太經合組織貿易部長會的澳洲貿易暨旅遊部長法瑞爾共同主持召開第18屆中澳部長級經濟聯委會。另並與紐西蘭貿易部長麥克萊會面。在中澳部長級經濟聯委會上，王文濤表示，希望澳方不斷完善營商環境，為中國企業提供公平、公正、非歧視待遇，並指出，當前全球經濟復甦乏力，中澳作為亞太地區重要國家，將為區域乃至全球的穩定繁榮注入「正能量」。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼也出席了這兩場會談與會面。

在中澳經濟聯委會上，雙方就深化雙邊經貿關係、強化區域和多邊領域合作深入交換意見。王文濤表示，去年7月，習近平主席同艾班尼斯總理舉行重要會晤，就深化中澳關係做出新的規劃。今年4月，李強總理與艾班尼斯總理通電話，就妥善管控分歧，拓展貿易、投資等各領域務實合作達成重要共識。

他說，雙方可充分發揮聯委會機制作用，在平等互利基礎上解決彼此關切，推動貿易投資合作。希望澳方不斷完善營商環境，為中國企業提供公平、公正、非歧視待遇。

王文濤指出，當前全球經濟復甦乏力，地緣政治局勢複雜演變。中澳作為亞太地區重要國家，深化合作、共謀發展，不僅可以造福兩國，也將為區域乃至全球的穩定繁榮注入「正能量」。

法瑞爾則表示，澳高度重視兩國經貿關係，願與中方攜手推進中澳自貿協定審議，深化兩國傳統與新興領域經貿合作。澳方歡迎中方擔任2026年APEC東道主，願就區域和多邊經貿議題與中方保持溝通協調，堅定維護多邊貿易體制。

另王文濤會見紐西蘭貿易部長麥克萊時，雙方就中紐經貿關係、加強在亞太經合組織等區域和多邊框架下合作進行深入交流。

王文濤表示，在兩國領導人共識的戰略引領下，中紐正不斷挖掘在農業、新能源等領域經貿合作潛力，培育更多合作成果。雙方應持續加強經貿合作機制保障，並加速推動中紐自貿協定服務貿易負面清單談判，爭取年內取得實質成果，為雙邊服務貿易發展創造更好條件。

王文濤指出，在當前國際經貿情勢下，中紐應加強在亞太經合組織等區域合作框架下的溝通協作，深化貿易投資合作，共享區域產供鏈融合發展帶來的機遇與紅利，持續為地區乃至全球的穩定繁榮注入動力。

麥克萊表示，中國是紐西蘭重要經貿合作夥伴，紐方高度重視新中經貿關係。當前全球經濟充滿挑戰與不確定性，紐方願與中方共同發揮互補優勢，進一步密切對華合作，推動貿易投資成長。同時願與中方一道，加強在多邊和區域機制中的溝通協調。