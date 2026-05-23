王文濤會見美副貿易代表：盡快依川習共識敲定經貿磋商成果細節

據大陸商務部發布消息，5月21日，大陸商務部長王文濤在蘇州會見前來出席亞太經合組織貿易部長會的美國副貿易代表斯威策一行人。雙方就中美經貿關係交換意見。王文濤表示，雙方工作層要依照兩國元首在北京川習會上確定的共識方向，盡快敲定本次經貿磋商成果細節，並做好後續落實。

王文濤表示，中美兩國元首上週在北京舉行歷史性會晤，共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，肯定中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。

他說，雙方工作層要依照兩國元首確定的共識方向，盡快敲定本次經貿磋商成果細節，並做好後續落實。中方願與美方一道，加強溝通，拓展合作，在經貿成果方面「做加法」，為建設性戰略穩定關係作出更多貢獻。

斯威策則表示，川普總統訪華是非常成功的訪問。雙方正就經貿成果具體細節進行密集磋商，並期待盡快達成協議。

他表示，美方願與中方共同落實兩國元首共識，發揮美中政府間貿易理事會作用，加強對話，管控分歧，推動雙邊經貿關係保持持續穩定。

不過，據彭博資訊報導，美國貿易代表葛里爾在維吉尼亞州北部美光科技（Micron Technology）記憶體晶片工廠擴建活動上表示，川普政府仍持續評估對進口半導體課徵關稅。

葛里爾表示，川普上周於北京與中國國家主席習近平舉行峰會後，美國對半導體關稅的整體方針並未改變，其中包括研議相關抵銷機制，以避免正在美國設廠的晶片業者受到關稅衝擊。