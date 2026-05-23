桌牌維持「Chinese Taipei」 我赴陸出席APEC會議未遭矮化

二○二六年亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）貿易部長會議昨天在大陸江蘇省蘇州市開幕，我方由行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）總談判代表楊珍妮率團出席。現場畫面顯示，楊珍妮順利出席會議，並在會上進行發言。同時我代表團名稱未被矮化，維持ＡＰＥＣ慣例的「Chinese Taipei」。

中國大陸是今年ＡＰＥＣ主辦國，其中，ＡＰＥＣ貿易部長會議於二十二至二十三日在蘇州舉行，我方由楊珍妮率ＯＴＮ和外交部官員出席。

兩岸關係不佳，讓台灣今年參與ＡＰＥＣ的權益是否遭受打壓，備受關注。但根據昨天ＡＰＥＣ官方發布的現場畫面，楊珍妮在會上其面前的桌牌為「Chinese Taipei」，與會籍名稱一致。

根據有限現場畫面，目前還未可知我代表團座位排序情況。不過，從今年二月在廣州舉行的首次資深官員會議（ＳＯＭ一），以及本月十八日至十九日剛在上海舉行的第二次資深官員會議（ＳＯＭ二）觀察，我代表團座位都在新加坡（Singapore）和泰國（Thailand）之間，顯示我方被依照「Ｔ」來排位。

為期兩天的會議以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，針對推進區域經濟一體化、支持世貿組織、加強數位合作和發展綠色經濟等四個優先領域開展討論。