日本想對中破冰 先解國內右翼勢力壯大問題

日本駐華大使金杉憲治稱要盡最大努力促成今年十一月「習高會」，作為一個駐在國外交官，這是金杉憲治的使命，但若不能化解中國大陸對日本「再軍事化」的疑慮，再美好的目標也敵不過現實的困境。

自去年十一月日相高市的「台灣有事論」後，中日關係嚴峻到官方無對話、無接觸，各自的民族主義再進一步激化彼此對立，導致民間相互仇視。

雙方關係的惡劣可從大陸外交部記者會看出，半年多來，批判日本幾乎成了大陸外交部發言人每天的例行性工作。就在昨天的記者會上，大陸外交部發言人又念念叨叨說日本連續十四年增長軍費，欲「再軍事化」為長期戰爭做準備，日本形成「新型軍國主義」，挑戰戰後國際秩序，威脅地區戰略安全…云云。

當然，日本完全有理由回懟，中國不也一樣每年都在增加軍費？只不過，日本難以解釋的是，日本的和平憲法大幅限縮日本擁有、製造殺傷性與進攻性武器，限制日本自衛隊只能「專守防衛」等規定。

金杉大使稱日本現在的強化防衛力措施並不是始自高市，但大陸也質疑，日本逐步突破和平憲法限制，舉最近一例，日本在西南諸島部署各型飛彈甚至準備部署可發射戰斧飛彈的堤豐中程飛彈發射系統，難道是對準台灣或菲律賓？

日相高市代表的正是日本右翼勢力的強硬保守派，他們意圖修改憲法，拿掉對自衛隊的緊箍咒，實現「國家正常化」，自然希望中美愈對抗愈能助己往此目標邁進。但「川習會」中美雙方構建「建設性戰略穩定關係」後，國際局勢也跟著變動，對日本右翼勢力的宏大目標並不是個好消息。

美中之間彼此都有相互的交易與需求，但日本對中國並不是，可能更有求於中國，日本要期待日中首腦能在十一月實現會晤，或想逐步改善雙邊關係，還得先消除中國最關切的軍國主義復辟路線進程。