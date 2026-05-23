盼解中日外交僵局 日駐陸大使：爭取年底「習高會」

日本駐華大使金杉憲治二十日在北京的日本大使官邸接受日媒訪問表示，要改善當前的日中關係，「首腦會談非常重要」，他將在今年十一月於廣東省深圳召開的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）首腦會議之際，盡最大努力促成日中首腦會談（習高會）。

共同社報導稱，日中關係在去年十一月七日日本首相高市早苗作出「台灣有事」相關國會答辯後惡化。日本政府希望把高市與中國國家主席習近平的直接會談作為打破僵局的突破口，但也稱他對實現首腦會談「無法樂觀」，認為雙邊關係處於極為嚴峻的狀態。

關於力求舉行首腦會談的理由，金杉憲治指出：「在中國，（先要）舉行首腦會談，然後這一信號傳遞到全國各個角落，從而產生積極影響。」

他說，中國有超過一萬家日企在三萬多個經營場所開展活動，近十萬名日僑在此生活，經濟、文化等多層面的交流長期持續。兩國關係惡化會成為地區的不穩定因素，他強調改善日中關係的重要性。

對於中國政府批評高市政權推進的防衛力強化措施是「新型軍國主義」，金杉憲治指稱：「中國的這種敘事並未被第三國採納。」他還說明稱：「日本現在的安全保障政策不是從高市首相就任之後開始的，而是十餘年來歷屆內閣積累的結果。」

金杉憲治希望就日方的這種立場同中方溝通並尋求理解，但也吐露心聲說：「著眼於此的對話確實沒有開展起來，令人著急」。

金杉憲治同時也對美中兩國十四、十五日「川習會」同意構建「建設性戰略穩定關係」一事表示：「這具有重大意義，於本地區而言也是好事。」他表達了這對日本也有利的看法。他說，當前（台海）局勢沒有改變，期待台灣問題能夠透過對話得到和平解決。

對美國總統川普此次訪華前後並未訪日。對於美中靠攏而日本被「跳過」的「Japan Passing」（輕視日本）擔憂，金杉憲治表示，川普在結束訪華後立即致電首相高市早苗一事，稱日本「並沒有感到不安」。