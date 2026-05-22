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中國科研船嗆「沒有中華民國」 海巡艦造浪逼離對方

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡艦艇（左）與中國科研船。記者廖炳棋／翻攝
海巡艦艇（左）與中國科研船。記者廖炳棋／翻攝

中國籍科研船「同濟號」本月二度在台灣周邊海域從事調查作業；海巡署今天表示，「同濟號」15日下午5時15分被發現在花蓮港東方33浬、限制水域外6.3浬處投放科學儀器，疑進行海水採樣及海床調查，海巡立即調派「蘭嶼艦」前往，透過廣播、照射燈光、迫近造浪及橫越船艏等方式干擾，迫使對方收回設備並航離。

海巡署指出，「同濟號」本月7日才在鵝鑾鼻東南方29浬投放科學儀器，遭海巡「成功艦」廣播驅離；15日又出現在花蓮外海，並在台灣限制水域外繞行，直到20日才返回中國廈門港。海巡研判，該船期間施放溫鹽深儀、紊流儀、重力岩芯等科研設備，可能進行海水採樣、海床調查等活動。

海巡署表示，這類資料不只是一般科學研究，也可能供中國累積台海水文、聲紋偵判及反潛相關數據，具有「軍民融合」與「戰場經營」意涵。海巡艦艇依法廣播要求「同濟號」停止作業時，對方竟透過無線電嗆聲稱「沒有中華民國，只有中華人民共和國」，公然挑釁我方主權。

海巡「蘭嶼艦」隨即回應廣播：「這裡是中華民國蘭嶼艦，你船位於我國專屬經濟海域，未經許可不得從事任何科研活動，請你立即離開。」海巡並以艦艇繞行造浪、橫越船艏干擾作業，同時出動無人機空拍監控，最後迫使「同濟號」收回科研設備、停止調查並離開。

海巡署指出，中國目前已有超過120艘各型海洋科研船，頻繁在印太海域活動。海巡掌握，約有41艘曾在台灣周邊活動，近3年活動範圍已從第一島鏈擴張至關島等第二島鏈，甚至遠達夏威夷、印度洋、大西洋、澳洲及北極洋。

海巡署強調，中國科研船未經許可在台灣周邊海域從事調查作業，已影響區域穩定；海巡將持續監控中國船舶動態，超前部署巡防艦艇，遇有狀況立即監控驅離，並公布執法畫面，捍衛國家主權與海域安全。

中華民國 海巡署 蘭嶼

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