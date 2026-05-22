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福州公布10項對台政策 台灣遠洋漁業企業可享福馬同城政策

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
福州22日再度拋出「福馬同城生活圈（福州與馬祖）十項政策」。圖為馬祖北竿鄉芹壁村一景。（中央社資料照）
福州22日再度拋出「福馬同城生活圈（福州與馬祖）十項政策」。圖為馬祖北竿鄉芹壁村一景。（中央社資料照）

鄭習會後，中共推出十項政策措施，福建地區落實進度領先。福州22日再度拋出「福馬同城生活圈（福州與馬祖）十項政策」，包含台灣遠洋漁業企業可同等享受福馬「同城生活圈」政策、另把台灣產品納入各項行銷措施中乃至於餐飲消費券名錄，福州並將加快小三通邊檢和通關設施改造升級。

福州日報22日報導，福州市推出「福州打造福馬『同城生活圈』先行先試第三批政策」，旨在貫徹中共支持「兩岸融合發展示範區」的意見以及落實中台辦受權發布的十項政策措施。

上述政策分為三個部分，在優化涉台營商環境、推動榕台產業融合上，包含「福州有禮」公共消費品牌吸納馬祖企業產品以及在大陸的台資企業產品，支持馬祖企業在福州開展經營活動，對福州馬祖產業合作園區內符合條件的企業予以一次性獎勵。對符合條件的台灣餐飲企業予以同等納入餐飲消費券投放活動商戶名錄。在大陸台資企業產品同等參與基層工會採購等。

值得注意的是，不久前中台辦的十項政策中即提出「完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」。此次福州十項措施就包含對在福州馬祖產業合作園區內經營的台灣遠洋漁業企業租用廠房或經營性用房，同等享受福馬「同城生活圈」政策。同時，近日大陸福州市連江縣也已正式啟用「馬祖漁船入港靠泊維修通道」，開始接單維修我方連江縣漁船。福建各地近期也不斷加快台灣石斑魚、秋刀魚等水產輸入的通關流程。

此外這次福州十項政策還有對台資企業的多種獎勵、補助措施，在小三通方面，則在對台客運口岸設立離境退稅點、「即買即退」服務工作站；加快小三通邊檢和通關設施改造升級，推出福馬小三通智慧氣象小程序，開通福馬小三通海運快件航線運輸船舶便捷通道等。

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