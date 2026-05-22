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鄭麗文將訪美 羅文嘉：應向社會說明國民黨政治取向

中央社／ 台北22日電
針對國民黨主席鄭麗文將訪問美國，海基會秘書長羅文嘉22日在背景說明會表示，鄭麗文應向台灣社會說明國民黨的政治取向。中央社
針對國民黨主席鄭麗文將訪問美國，海基會秘書長羅文嘉22日在背景說明會表示，鄭麗文應向台灣社會說明國民黨的政治取向。中央社

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，美國在台協會處長谷立言表示，相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向。海基會秘書長羅文嘉今天表示，相信台灣有很多人都有這個疑惑，鄭麗文要跟台灣社會說明。

美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）日前接受中央社專訪時表示，對於鄭麗文預計6月訪美，沒有細節可公布，但相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」的機會。

羅文嘉今天在海基會背景說明會表示，相信這不僅是美國政府的問題，在台灣很多人也有同樣的疑惑，尤其是對長年以來支持國民黨的人來說，更是疑惑中的疑惑。

他說，鄭麗文此前訪問中國期間，對於整個國共歷史的敘事，都幾乎背棄了傳統國民黨所持有的中華民國觀點，完全配合中華人民共和國的相關史觀。作為負責任的政黨，鄭麗文要跟台灣社會說明。

對於賴清德總統在就職兩周年談話提到維持台海和平穩定的現狀，羅文嘉表示，維持現狀有三方面，一是指和平的現狀；二是中華民國是一個獨立主權國家的現狀；三是中華民國跟中華人民共和國是互不隸屬，這是不可否認的客觀現狀。

羅文嘉強調，兩岸關係有因難也有挑戰，但客觀現狀是，中華民國不屬於中華人民共和國的一部分。台灣的未來，也是基於2300萬台澎金馬公民的決定。

鄭麗文 羅文嘉 國民黨 谷立言 海基會

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