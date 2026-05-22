再有3名一貫道道親赴陸遭拘留 海基會籲風險：連旅遊都不要去

海基會秘書長羅文嘉今天表示，本月再度發生兩起一貫道道親赴陸遭拘案件，共有3位道親分別在福建與廣東，被陸方以不明理由限制人身自由。他再次呼籲，若國人具有一貫道信仰，無論赴大陸從事何種活動，即使只是旅遊，都請千萬不要前往。

海基會22日下午舉行背景說明會，由羅文嘉主持。他在會上主動通報再有一貫道道親赴陸遭拘捕，並公布自2019年以來，國人因宗教原因遭對岸拘禁的案件共有17件、19人，其中一貫道就占了13、14人，比例甚高；其他人則屬統一教與基督教。

羅文嘉說，一貫道組織「發一崇德道務中心」日前已正式發函給海內外道場，特別提出禁止道親前往中國大陸，以免遭受拘留審判。他並稱，海基會與陸委會有一個群組，每天會通報國人赴陸失聯失蹤的各項消息，「我可以跟各位講，從來沒有間斷」。他直言，對岸是一個高度風險的國家跟社會，國人要前往請再三考量。