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再爆宗教拘禁事件 海基會：3名一貫道信徒5月在陸被拘禁
海基會秘書長羅文嘉今天表示，今年5月再有一貫道信徒赴中國大陸福建及廣東後被限制人身自由和拘禁，涉及2個案件共3人。2019年至今，累計有17個案件共19名國民因宗教原因在大陸被拘禁，呼籲一貫道信徒不要前往大陸。
海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。
羅文嘉指出，中國大陸今年3月通過「民族團結進步促進法」，為前往大陸的國民帶來風險。今年5月有2個案件共3名一貫道信徒前往大陸福建及廣東後，被以不明理由限制人身自由和拘禁。
他指出，2019年至今，累計有17個案件共19名國民因宗教原因在大陸被拘禁，當中13個案件共14人屬於一貫道信徒，其餘包括統一教、基督教。
羅文嘉表示，雖然一貫道的相關組織曾發函給海內外道場等，呼籲信徒不要前往大陸，海基會及民間組織也再三提醒，但仍發生一貫道信徒在陸被拘禁事件，對此感到遺憾。
針對海基會與中國大陸海協會聯繫機制停擺滿10年，羅文嘉說，一貫道信徒5月在中國大陸被拘禁事件，海基會也沒有接獲大陸方面通報。
羅文嘉表示，對岸否定海基會與海協會過去建立的交流管道，說停就停。近年大陸偷渡來台人士被遣送回大陸，但大陸不願加快接收，現在仍有34名從大陸偷渡來台人士滯留在台灣。
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