快訊

永春高中學生蛋洗學務處挨告 校方還原經過：不是要讓孩子面對司法

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

聽新聞
0:00 / 0:00

再爆宗教拘禁事件 海基會：3名一貫道信徒5月在陸被拘禁

中央社／ 台北22日電
海峽交流基金會22日下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉主持。他指出，5月有3名一貫道信徒在中國大陸被拘禁。中央社
海峽交流基金會22日下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉主持。他指出，5月有3名一貫道信徒在中國大陸被拘禁。中央社

海基會秘書長羅文嘉今天表示，今年5月再有一貫道信徒赴中國大陸福建及廣東後被限制人身自由和拘禁，涉及2個案件共3人。2019年至今，累計有17個案件共19名國民因宗教原因在大陸被拘禁，呼籲一貫道信徒不要前往大陸。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。

羅文嘉指出，中國大陸今年3月通過「民族團結進步促進法」，為前往大陸的國民帶來風險。今年5月有2個案件共3名一貫道信徒前往大陸福建及廣東後，被以不明理由限制人身自由和拘禁。

他指出，2019年至今，累計有17個案件共19名國民因宗教原因在大陸被拘禁，當中13個案件共14人屬於一貫道信徒，其餘包括統一教、基督教。

羅文嘉表示，雖然一貫道的相關組織曾發函給海內外道場等，呼籲信徒不要前往大陸，海基會及民間組織也再三提醒，但仍發生一貫道信徒在陸被拘禁事件，對此感到遺憾。

針對海基會與中國大陸海協會聯繫機制停擺滿10年，羅文嘉說，一貫道信徒5月在中國大陸被拘禁事件，海基會也沒有接獲大陸方面通報。

羅文嘉表示，對岸否定海基會與海協會過去建立的交流管道，說停就停。近年大陸偷渡來台人士被遣送回大陸，但大陸不願加快接收，現在仍有34名從大陸偷渡來台人士滯留在台灣。

海基會 羅文嘉 中國大陸

延伸閱讀

海基會、海協會聯繫停擺10年 陸委會：對方設政治前提

領袖親戚被狗咬…神祕基督教派爆「禁寵令」 發言人：沒要求安樂死

海巡查緝走私槓上開花！3嫌非法出口高階AI伺服器 法官今晚裁定羈押

陸外長王毅26日赴紐約主持聯合國安理會會議 隨後訪加

相關新聞

陸外長王毅下周訪加拿大 10年前怒斥「關切人權議題」記者再掀熱議

大陸外交部今天宣布，外長王毅本月26日將赴紐約主持聯合國安理會高級別會議，隨後於28日至30日應邀訪問加拿大。這將是大陸外長時隔十年再度訪問加拿大，值得一提的是，外長仍然由王毅擔任，且王毅當年在中加外長聯合記者會上大動肝火，斥責一名向他詢問大陸人權問題的加拿大記者，指對方充滿傲慢與偏見。

美海軍部稱「對台軍售暫緩」 大陸外交部發聲了

美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）21日出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。對此，大陸外交部今天下午重申，中方堅決反對美國對台軍售。

李顯龍訪廣西 聚焦「西部陸海新通道」合作與運河建設

新加坡國務資政李顯龍再度訪中，行程落點選在廣西，「西部陸海新通道」成為此行核心議題。李顯龍期待與廣西在經貿物流、互聯互通、通道建設等領域開展更深入、更廣泛的合作。這條連接中國西部與東南亞、直通全球市場的戰略通道，在當前全球供應鏈重組與區域競合加劇的背景下，正被重新放大。

未被矮化！楊珍妮順利赴陸出席APEC會議 桌牌維持Chinese Taipei

2026年亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議今天上午在大陸江蘇省蘇州市開幕，我方由行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮率團出席。現場畫面顯示，楊珍妮今早已順利出席會議，並在會上進行發言。同時我代表團名稱未被矮化，維持APEC慣例的「Chinese Taipei」。

APEC貿易部長會22日蘇州開幕 李成鋼籲共同做大「分好亞太經濟蛋糕」

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議22日上午在蘇州開幕，大陸商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長李成鋼表示，當前單邊主義嚴重衝擊經濟全球化，亞太區域經濟增長乏力、經貿碎片化風險上升。他呼籲各經濟體堅守合作初心，摒棄零和博弈思維，共同把亞太經濟蛋糕做大並分好。

王文濤談APEC貿易部長會議：推動區域經濟整合和亞太自貿區進程

大陸商務部部長王文濤日前就舉辦亞太經合組織（APEC）貿易部長會議接受訪問。王文濤表示，中方與各方將高舉開放、創新、合作旗幟；他並介紹稱，這次貿易部長會議將討論推動區域經濟整合和亞太自貿區進程、支持世貿組織、強化數位合作和發展綠色經濟這四個重點領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。