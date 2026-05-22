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陸外長王毅26日赴紐約主持聯合國安理會會議 隨後訪加

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外長王毅將赴紐約主持26日的聯合國安理會高級別會議。圖為2025年2月18日，王毅主持安理會「踐行多邊主義，改革完善全球治理」高級別會議。（取自大陸外交部官網）
大陸外長王毅將赴紐約主持26日的聯合國安理會高級別會議。圖為2025年2月18日，王毅主持安理會「踐行多邊主義，改革完善全球治理」高級別會議。（取自大陸外交部官網）

中國大陸是聯合國安理會本月輪值主席國，大陸外交部今天宣布，外長王毅將赴紐約主持26日的安理會高級別會議；在紐約期間將與聯合國秘書長古特瑞斯及「有關國家」外長等舉行會見。隨後，王毅28日至30日將轉赴加拿大進行訪問。

不具名的大陸外交部發言人22日下午透過官網宣布，中國大陸作為聯合國安理會本月輪值主席國，將於5月26日舉辦安理會高級別會議，主題為「維護聯合國憲章宗旨和原則，加強以聯合國為核心的國際體系」。中共中央政治局委員、外交部長王毅將赴紐約主持會議。

該發言人指，在紐約期間，王毅還將出席將於5月28日舉行的「全球治理之友小組」會議，並同聯合國秘書長及「有關國家」外長等舉行會見。

2024年9月27日，王毅也曾赴紐約聯合國總部出席安理會中東問題高級別會議並致詞，且在會議期間，應邀會見了時任美國國務卿布林肯。

2025年2月18日，聯合國安理會在當月輪值主席國中國的倡議下，圍繞「踐行多邊主義，改革完善全球治理」舉行高級別會議，王毅當時也親赴紐約主持會議。

另外，大陸外交部22日還提到，王毅結束紐約行程後，應加拿大外長安南德邀請，將於5月28日至30日訪問加拿大。這是大陸外長時隔十年再度訪加。

王毅 紐約 聯合國 安理會

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