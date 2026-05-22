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陸外長王毅下周訪加拿大 10年前怒斥「關切人權議題」記者再掀熱議

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外長王毅28日至30日將應邀訪問加拿大，這將是大陸外長時隔十年再度訪問加拿大，而外長仍然由王毅擔任。圖為2016年王毅訪加時，在記者會上斥責加拿大記者。（取自網路）
大陸外長王毅28日至30日將應邀訪問加拿大，這將是大陸外長時隔十年再度訪問加拿大，而外長仍然由王毅擔任。圖為2016年王毅訪加時，在記者會上斥責加拿大記者。（取自網路）

大陸外交部今天宣布，外長王毅本月26日將赴紐約主持聯合國安理會高級別會議，隨後於28日至30日應邀訪問加拿大。這將是大陸外長時隔十年再度訪問加拿大，值得一提的是，外長仍然由王毅擔任，且王毅當年在中加外長聯合記者會上大動肝火，斥責一名向他詢問大陸人權問題的加拿大記者，指對方充滿傲慢與偏見。

不具名的大陸外交部發言人22日下午透過官網宣布，應加拿大外長安南德（Anita Anand）邀請，王毅將於5月28日至30日訪問加拿大。

大陸外交部發言人郭嘉昆隨後於例行記者會上回應指，當前中加關係實現轉圜並持續向好發展，雙方正推動構建新型戰略夥伴關係。王毅此訪將是大陸外長時隔10年再次應邀訪加，對鞏固中加關係「轉圜向好勢頭」具有重要意義。

郭嘉昆表示，訪問期間，王毅將與加方就推進落實兩國領導人重要共識和加國總理卡尼今年1月訪陸成果，推動構建真正富有成效的中加新型戰略夥伴關係，以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

郭嘉昆強調，中方期待通過此訪同加方，「增進政治互信，拓展互利合作，妥善管控分歧」，推動中加關係在健康穩定可持續的軌道上繼續向前發展，更好造福兩國人民。

王毅此行是在加拿大總理卡尼今年1月對大陸展開時隔8年的訪問後進行，此行被視為中加自2018年底孟晚舟事件關係惡化後的重大破冰。大陸國家主席習近平與卡尼舉行會談時說，中加要推進構建中加新型戰略夥伴關係。

王毅當時也會見了陪同卡尼出訪的安南德。此後，兩人2月在慕尼黑安全會議期間再度碰面，3月下旬又通電話討論伊朗問題。

王毅上一次訪問加拿大是在2016年5月31日至6月4日，期間會見了時任加國總理杜魯道（Justin Trudeau）會面，並與時任加國外長迪翁（Maurice Dion）舉行首次中加外長年度會晤。

綜合法廣、BBC當年報導，在會後兩國外長聯合記者會上，一名加國記者問及銅鑼灣書店事件及一名加拿大公民在大陸因涉間諜罪被起訴，令王毅大為不悅。他斥責對方的問題充滿偏見，並質問對方是否去過大陸，時間長達一分鐘。

王毅 加拿大 外交部

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