美海軍部稱「對台軍售暫緩」 大陸外交部發聲了

美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）21日出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。對此，大陸外交部今天下午重申，中方堅決反對美國對台軍售。

國會山報報導，根據參議院撥款委員會聽證會影片，參議員麥康諾（Mitch McConnell）提到：「我們一直鼓勵台灣向美國購買武器，結果現在突然暫停了。你從台灣方面聽到什麼有關這次暫停的反應？」

高雄回應表示，「我目前沒有聽到，我沒有和台灣方面談過。不過，我們確實已經有部分外國軍事銷售（Foreign Military Sales）給予台灣。只是目前我們暫停，是為了確保我們擁有史詩怒火行動所需的彈藥。我們有充足庫存，但只是想確認所有東西都齊備。不過，等政府認為有必要時，對外軍售將會繼續。」

總統府發言人郭雅慧今天上午則回應，有注意到了相關訊息，不過目前並沒有任何有關美國針對這項軍售要進行調整的訊息。

陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部22日下午召開例行記者會，法新社提出上述對台軍售的提問，發言人郭嘉昆回應表示，中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場一貫、明確、堅定。