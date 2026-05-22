李顯龍訪廣西 聚焦「西部陸海新通道」合作與運河建設

新加坡國務資政李顯龍再度訪中，行程落點選在廣西，「西部陸海新通道」成為此行核心議題。李顯龍期待與廣西在經貿物流、互聯互通、通道建設等領域開展更深入、更廣泛的合作。這條連接中國西部與東南亞、直通全球市場的戰略通道，在當前全球供應鏈重組與區域競合加劇的背景下，正被重新放大。

政知見報導，此次訪問，是李顯龍時隔一年半再度以國務資政身分訪問中國，也是他時隔二十餘年重返中國—東盟博覽會的舉辦地廣西南寧。

西部陸海新通道，位於中國西部地區腹地，北接絲綢之路經濟帶，南連21世紀海上絲綢之路，協同銜接長江經濟帶，在區域協調發展格局中具有重要戰略地位。值得注意的是，這一通道與新加坡淵源深厚。

對新加坡而言，攜手中國共建陸海新通道一方面能夠進一步強化其作為全球海上貿易樞紐的不可替代性，另一方面，也為新加坡企業更廣泛、更深入地參與中國西部地區的經濟發展創造有利條件。

報導指出，這條陸海新通道自2017年開始打造，目前通道物流網絡已覆蓋中國18個省區市的138個站點，通達全球127個國家和地區的584個港口。2025年，西部陸海新通道班列全年累計發運集裝箱貨物達142.5萬標箱，同比大幅增長47.6%，首次突破年發運量百萬標箱大關。

成績固然顯著，但西江黃金水道與北部灣國際樞紐海港之間長期存在銜接不暢的問題。今年9月將全線通航的平陸運河，正是破解這一堵點的關鍵工程。建成後，廣西內河航道將直通北部灣海港，大幅降低物流成本。

在抵達廣西的當天，李顯龍就參觀了西部陸海新通道北部灣港展廳，他稱「在新中雙方共同努力下，西部陸海新通道由合作設想變成了一個非常成功的項目，並取得了顯著成效。」此外，李顯龍還點讚西部陸海新通道的建設成就，期待平陸運河通航後進一步提升區域物流時效。

廣西壯族自治區黨委書記陳剛表示，陳剛表示，廣西願攜手新加坡有關方面高水平共建西部陸海新通道，發揮好平陸運河作用，不斷深化雙方在交通物流、港航建設、經貿交流等領域務實合作。