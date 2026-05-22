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APEC貿易部長會22日蘇州開幕 李成鋼籲共同做大「分好亞太經濟蛋糕」

聯合報／ 記者黃雅慧／福州即時報導
大陸商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長李成鋼22日表示，面對複雜局面，亞太經濟體展現出攜手維護區域經貿規則和秩序，積極運用APEC，始終在政策協調、規則制定和合作促進中發揮關鍵作用。 圖／讀者提供
大陸商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長李成鋼22日表示，面對複雜局面，亞太經濟體展現出攜手維護區域經貿規則和秩序，積極運用APEC，始終在政策協調、規則制定和合作促進中發揮關鍵作用。 圖／讀者提供

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議22日上午在蘇州開幕，大陸商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長李成鋼表示，當前單邊主義嚴重衝擊經濟全球化，亞太區域經濟增長乏力、經貿碎片化風險上升。他呼籲各經濟體堅守合作初心，摒棄零和博弈思維，共同把亞太經濟蛋糕做大並分好。

李成鋼表示，當前世界百年願景加速演進，經濟全球化受到嚴重衝擊，亞太區域經濟增長乏力，發展速度擴大，經貿碎片化風險上升，同時新一輪科技革命和產業變革將以數位經濟、人工智能、綠色發展為代表的新動能正在集聚，如何引領亞太經濟，實現新舊動能轉換，實現經濟長期普惠包容公平增長，是共同面對的課題，也是共同肩負的歷史責任。

李成鋼指出，在複雜局面下，亞太經濟體展現攜手維護區域經貿規則與秩序的意願，APEC始終在政策協調、規則制定與合作促進中發揮關鍵作用。

緊接著，李成鋼提出三點倡議：一是要堅守合作初心，凝聚發展共識；二要直面分歧挑戰，共同發展的問題，本次會議設置了4個優先領域，服務於同1個目標，就是要著眼於促進亞太經濟可持續發展的長期願景，研究優化機制性安排；三是要促進相互信任，拓展發展路徑。雖不是談判的場所，但要在APEC經貿議題討論上發揮引領作用，推動區域經貿規模向協同機制的方向發展。

李成鋼說，將圍繞建設開放可預期的區域和多邊經貿秩序，和打造創新有活力的貿易投資合作新引擎，兩個議題進行討論。

2026APEC高官會主席、中國公共外交協會會長陳旭大使表示，APEC第二次高管會日前在上海成功舉行，會議對改革重點進行中期盤點，進一步擴大合作共識，取得了一系列務實的進展。後續還將舉行近10場各個領域的專業輔導，為11月的深圳領導的會議做好成果的中方期待。

陳旭指出，希望會議可以取得進展：一是支持區域經濟一體化的進程，逐步推進亞太自貿區的建設；二是維護多邊貿易體制;三是搶抓數字化、智慧化轉型機遇。

陳旭稱，本次會議有幾項議程：一是發表領導宣言，圍繞貿易、聯通、創新、發展這個4個重點板塊，共同推進亞太共同體從南北轉化為現實；二是推動亞太自貿區建設達成新的共識，秉持開放的區域主義，穩步推進區域經濟一體化的進程；三是規劃互聯互通合作的基本協調推進；四是推動數字功能、人工智能包容會發展和促進領域的合作，形成更廣泛的共識。

新華社22日報導，大陸商務部長王文濤日前針對活動受訪指出，合作就是秉持APEC的初衷和願景，維護良好貿易投資環境，為區域和世界經濟注入更多穩定性和確定性。本次貿易部長會議將討論推進區域經濟一體化和亞太自貿區進程、支持世貿組織、加強數字合作和發展綠色經濟這四個重點領域。

據悉，中國大陸是今年APEC的主辦國，會前陸續舉辦資深官員會議與專業部長會議，此次大會前的貿易部長會議於22日至23日在蘇州舉行，由我行政院政務委員暨總談判代表楊珍妮率團出席。

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議22日上午在蘇州舉行。圖取自蘇州發布
亞太經合組織（APEC）貿易部長會議22日上午在蘇州舉行。圖取自蘇州發布

APEC 大陸商務部 亞太

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